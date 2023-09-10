Ні муки, ні духовки, ні довгої метушні: для цього десерту просто змішайте кефір та фрукти
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Скористайтеся сезоном та поласуйте фруктовим десертом
Напевно, кожна людина любить солодощі. Однак не завжди є бажання йти в магазин у пошуках чогось смачного або влітку довго возитися на кухні та включати духовку. У сезон ягід та фруктів хочеться поласувати корисним та простим десертом.
Таким десертом із фруктами без випічки і ділиться "Школа життя". Без суєти на кухні у вас вийде легка і ніжна смакота.
Як приготувати кефірний десерт із фруктами
Інгредієнти:
- кефір – 1 склянка (250 мл);
- сметана – 100 г;
- желатин – 15 г;
- окропів — 50 мл.;
- цукор – 2 ст.;
- фрукти (ягоди).
Спосіб приготування:
- Желатин заливаємо окропом, перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин.
- Змішуємо кефір із цукром, збиваємо віночком. У масу додаємо сметану і ще раз збиваємо віночком.
- У суміш додаємо желатин і добре перемішуємо.
- Нарізаємо дрібно фрукти або беремо ягоди (можна використовувати суміш), викладаємо на дно креманок.
- Фрукти заливаємо половиною маси кефіру, зверху кладемо ще трохи фруктів. Повторюємо, поки не закінчаться фрукти та кефір.
- Ставимо десерт кефіру в холодильник на 2 години в холодильник до застигання.
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