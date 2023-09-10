Ні муки, ні духовки, ні довгої метушні: для цього десерту просто змішайте кефір та фрукти

Скористайтеся сезоном та поласуйте фруктовим десертом

Напевно, кожна людина любить солодощі. Однак не завжди є бажання йти в магазин у пошуках чогось смачного або влітку довго возитися на кухні та включати духовку. У сезон ягід та фруктів хочеться поласувати корисним та простим десертом.

Таким десертом із фруктами без випічки і ділиться "Школа життя". Без суєти на кухні у вас вийде легка і ніжна смакота.

Як приготувати кефірний десерт із фруктами

Інгредієнти:

кефір – 1 склянка (250 мл);

сметана – 100 г;

желатин – 15 г;

окропів — 50 мл.;

цукор – 2 ст.;

фрукти (ягоди).

Спосіб приготування:

Желатин заливаємо окропом, перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин. Змішуємо кефір із цукром, збиваємо віночком. У масу додаємо сметану і ще раз збиваємо віночком. У суміш додаємо желатин і добре перемішуємо. Нарізаємо дрібно фрукти або беремо ягоди (можна використовувати суміш), викладаємо на дно креманок. Фрукти заливаємо половиною маси кефіру, зверху кладемо ще трохи фруктів. Повторюємо, поки не закінчаться фрукти та кефір. Ставимо десерт кефіру в холодильник на 2 години в холодильник до застигання.

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