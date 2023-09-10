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Нагодуйте сім’ю за лічені хвилини: рецепт смачного свіжого салату

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ви не повірите, що літній салат може бути таким смачним
Ви не повірите, що літній салат може бути таким смачним. Фото shuba.life

Вам знадобиться кілька інгредієнтів та кілька хвилин

Ми любимо соковиті помідори за їхній особливий смак. Ці плоди настільки універсальні, що у стравах поєднуються з різними продуктами – від м’яких сирів та круп до морепродуктів та м’яса птиці.

Shuba пропонує приготувати з помідорів смачний свіжий салат. Він містить мінімум інгредієнтів і готується за лічені хвилини, але є повноцінною і досить ситною закускою. Вам необхідно просто взяти соковиті, м’ясисті солодко-кислі помідори, додати до них цибулю та заправити сметаною. І помідори, і сметана чудово поєднуються з кропом, кінзою, петрушкою. Просто змішавши всі продукти, ви за кілька хвилин отримаєте чудову страву.

Як приготувати салат з помідорів

Інгредієнти на 4 порції:

  • томати — 6 шт.;
  • цибуля червона ріпчаста — 1 шт.;
  • часник, зубчики – 1 шт.;
  • кріп, пучок — 1 шт.;
  • сметана 15% — 8 ст. л.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Помідори та цибулю помийте і тонко наріжте. Кріп наріжте, часник очистьте та пропустіть через прес. Усі змішайте.
  2. Покладіть сметану в овочі, приправте сіллю і перцем до свого смаку і перемішайте.

Рекомендуємо також приготувати фантастичний салат з помідорів за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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