Нагодуйте сім’ю за лічені хвилини: рецепт смачного свіжого салату

Вам знадобиться кілька інгредієнтів та кілька хвилин

Ми любимо соковиті помідори за їхній особливий смак. Ці плоди настільки універсальні, що у стравах поєднуються з різними продуктами – від м’яких сирів та круп до морепродуктів та м’яса птиці.

Shuba пропонує приготувати з помідорів смачний свіжий салат. Він містить мінімум інгредієнтів і готується за лічені хвилини, але є повноцінною і досить ситною закускою. Вам необхідно просто взяти соковиті, м’ясисті солодко-кислі помідори, додати до них цибулю та заправити сметаною. І помідори, і сметана чудово поєднуються з кропом, кінзою, петрушкою. Просто змішавши всі продукти, ви за кілька хвилин отримаєте чудову страву.

Як приготувати салат з помідорів

Інгредієнти на 4 порції:

томати — 6 шт.;

цибуля червона ріпчаста — 1 шт.;

часник, зубчики – 1 шт.;

кріп, пучок — 1 шт.;

сметана 15% — 8 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Помідори та цибулю помийте і тонко наріжте. Кріп наріжте, часник очистьте та пропустіть через прес. Усі змішайте. Покладіть сметану в овочі, приправте сіллю і перцем до свого смаку і перемішайте.

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