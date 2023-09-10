Солодка вода з магазину кане в небуття: рецепт домашнього безалкогольного мохіто

Гарна альтернатива компотам та лимонадам

Ми розповідали, як приготувати дуже смачний компот. Це відмінний засіб для втамування справи. Тепер ділимось рецептом безалкогольного мохіто.

Такий напій готується дуже швидко та просто. Рецептом поділились на порталі bbc.com.

Інгредієнти:

Свіжа м'ята — 20 г

Тростинний коричневий цукор — 3 ст. ложки

Лайми — 4-5 штук

Лід — 2 жмені

Охолоджена газована вода — 1 л

Спосіб приготування:

Миємо листя м'яти, викладаємо його на дно великого глечика або банки. Посипаємо м'яту цукром. Лайми розрізаємо на скибочки та витискаємо з них сік в глечик. Туди ж викладаємо частину скибочок. Тоді беремо велику дерев'яну чи гумову ложку або товкачик. Злегка товчемо м'яту й лайми на дні глечика — так вони пустять більше соку, який добре перемішається з цукром. Робимо це обережно, щоб не розбити глечик. Вкидаємо половину льоду в глечик. Отриману суміш заливаємо охолодженою водою.

Такий напій чудово зберігається в холодильнику. Решту льоду та скибочок лаймів до напою можна додавати вже у келихах — більше для краси. Також ми розповідали, як приготувати яскраве варення з гарбуза.