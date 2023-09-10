Гості точно спитають рецепт: елементарна бюджетна закуска з лаваша
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Чудова закуска до святкового столу і не тільки
Ми розповідали, як приготувати ситний коржик з сирною начинкою. Ще один варіант легкої закуски — це рулет з лаваша. Пропонуємо приготувати його з рибною начинкою.
Готується дуже швидко. Рецептом поділились на порталі "На ПЕНСІЇ".
Інгредієнти:
- лаваш – 1 упаковка
- сир твердий – 100 грамів
- огірки – 2 штуки
- яйця – 1 штука
- сайра, сардини або скумбрія – 1 банка
- зелень – до смаку
Спосіб приготування:
- Яйця відварюємо до готовності. Остуджуємо їх і чистимо.
- Консерву відкриваємо. Рибу перекладаємо у тарілку, розминаємо виделкою і рівномірно розподіляємо по лавашу.
- Сир натираємо на великій тертці. Ним посипаємо лаваш.
- Яйце натираємо одразу на лаваш на дрібній тертці. Додаємо дрібно посічену зелень.
- Огірки чистимо від шкірки і нарізаємо тонкими кружальцями. Теж викладаємо.
- Акуратно згортаємо рулет, замотуємо щільно у харчову плівку. кладемо у холодильник на годину, тоді можна нарізати порційними шматочками.
Виходить дуже смачно і просто. Також ми розповідали, як готувати ситний баклажановий салат.