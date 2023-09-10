Гості точно спитають рецепт: елементарна бюджетна закуска з лаваша

Чудова закуска до святкового столу і не тільки

Ми розповідали, як приготувати ситний коржик з сирною начинкою. Ще один варіант легкої закуски — це рулет з лаваша. Пропонуємо приготувати його з рибною начинкою.

Готується дуже швидко. Рецептом поділились на порталі "На ПЕНСІЇ".

Інгредієнти:

лаваш – 1 упаковка

сир твердий – 100 грамів

огірки – 2 штуки

яйця – 1 штука

сайра, сардини або скумбрія – 1 банка

зелень – до смаку

Спосіб приготування:

Яйця відварюємо до готовності. Остуджуємо їх і чистимо. Консерву відкриваємо. Рибу перекладаємо у тарілку, розминаємо виделкою і рівномірно розподіляємо по лавашу. Сир натираємо на великій тертці. Ним посипаємо лаваш. Яйце натираємо одразу на лаваш на дрібній тертці. Додаємо дрібно посічену зелень. Огірки чистимо від шкірки і нарізаємо тонкими кружальцями. Теж викладаємо. Акуратно згортаємо рулет, замотуємо щільно у харчову плівку. кладемо у холодильник на годину, тоді можна нарізати порційними шматочками.

Виходить дуже смачно і просто. Також ми розповідали, як готувати ситний баклажановий салат.