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Гості точно спитають рецепт: елементарна бюджетна закуска з лаваша

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такий рибний рулет сподобається всім
Такий рибний рулет сподобається всім. Фото Сегодня

Чудова закуска до святкового столу і не тільки

Ми розповідали, як приготувати ситний коржик з сирною начинкою. Ще один варіант легкої закуски — це рулет з лаваша. Пропонуємо приготувати його з рибною начинкою.

Готується дуже швидко. Рецептом поділились на порталі "На ПЕНСІЇ".

Інгредієнти:

  • лаваш – 1 упаковка
  • сир твердий – 100 грамів
  • огірки – 2 штуки
  • яйця – 1 штука
  • сайра, сардини або скумбрія – 1 банка
  • зелень – до смаку

Спосіб приготування:

  1. Яйця відварюємо до готовності. Остуджуємо їх і чистимо.
  2. Консерву відкриваємо. Рибу перекладаємо у тарілку, розминаємо виделкою і рівномірно розподіляємо по лавашу.
  3. Сир натираємо на великій тертці. Ним посипаємо лаваш.
  4. Яйце натираємо одразу на лаваш на дрібній тертці. Додаємо дрібно посічену зелень.
  5. Огірки чистимо від шкірки і нарізаємо тонкими кружальцями. Теж викладаємо.
  6. Акуратно згортаємо рулет, замотуємо щільно у харчову плівку. кладемо у холодильник на годину, тоді можна нарізати порційними шматочками.

Виходить дуже смачно і просто. Також ми розповідали, як готувати ситний баклажановий салат.

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#Рецепт #Закуска #Лаваш