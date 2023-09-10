Бюджетний обід за лічені хвилини: ніхто не здогадається, що у страві немає курятини
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Страва з цвітної капусти буде ароматною та смачною
Ми ділились рецептом дуже смачного салату з баклажанів, який на смак більше нагадує грибний. Тепер розповідаємо, як приготувати кремову цвітну капусту з цибулею.
Це бюджетний рецепт для всієї родини. Цвітна капуста не лише корисна, а й дуже смачно, якщо вміти її готувати. Як саме це зробити, розповіли на порталі "Сенсація".
Інгредієнти:
- 500 грамів цвітної капусти
- Сіль, чорний перець
- Зелена цибуля
- Вершкове масло
- 1 зубчик часнику
- 3 яйця
- Вода
Спосіб приготування:
- Розділяємо капусту на дрібні частини. Перекладаємо їх в каструлю з киплячою водою та відварюємо до м’якості.
- Дрібно нарізаємо зелену цибулю. Натираємо на дрібній терці часник. Обсмажуємо його на вершковому маслі декілька хвилин.
- Цвітну капусту викладаємо на сито. Коли вода стече, додаємо її до часнику та готуємо, помішуючи.
- Яйця злегка збиваємо, солимо та перчимо. Коли кухнею попливуть спокусливі аромати капусти з часником, виливаємо яйця на сковороду до капусти. Обсмажуємо ще декілька хвилин.
Страва виходить смачна та дуже ситна. Також ми ділились рецептом смачного кабачкового коржика з начинкою.