Бюджетний обід за лічені хвилини: ніхто не здогадається, що у страві немає курятини

Страва з цвітної капусти буде ароматною та смачною

Ми ділились рецептом дуже смачного салату з баклажанів, який на смак більше нагадує грибний. Тепер розповідаємо, як приготувати кремову цвітну капусту з цибулею.

Це бюджетний рецепт для всієї родини. Цвітна капуста не лише корисна, а й дуже смачно, якщо вміти її готувати. Як саме це зробити, розповіли на порталі "Сенсація".

Інгредієнти:

500 грамів цвітної капусти

Сіль, чорний перець

Зелена цибуля

Вершкове масло

1 зубчик часнику

3 яйця

Вода

Спосіб приготування:

Розділяємо капусту на дрібні частини. Перекладаємо їх в каструлю з киплячою водою та відварюємо до м’якості. Дрібно нарізаємо зелену цибулю. Натираємо на дрібній терці часник. Обсмажуємо його на вершковому маслі декілька хвилин. Цвітну капусту викладаємо на сито. Коли вода стече, додаємо її до часнику та готуємо, помішуючи. Яйця злегка збиваємо, солимо та перчимо. Коли кухнею попливуть спокусливі аромати капусти з часником, виливаємо яйця на сковороду до капусти. Обсмажуємо ще декілька хвилин.

Страва виходить смачна та дуже ситна. Також ми ділились рецептом смачного кабачкового коржика з начинкою.