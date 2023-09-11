Просто посмажте яйце з лавашем: простий рецепт для любителів швидкого сніданку
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Ваші близькі збігатимуться на аромат
Сніданок — найважливіший прийом їжі. Найпопулярніший варіант сніданку — класична яєчня. Але що робити, коли всі варіанти цієї страви перепробувані?
Today пропонує досить цікавий варіант – яйця з лавашем та сиром. На приготування ситної та смачної страви піде трохи більше 10 хвилин, а результат приємно здивує. Спробуємо?
Як приготувати сніданок з лавашем, яйцями та сиром
Інгредієнти:
- тортилья або лаваш;
- 4 яйця;
- сіль;
- перець;
- 150 г сиру;
- орегано;
- петрушка;
- помідор;
- 100 г моцарели.
Спосіб приготування:
- На розігріту антипригарну сковороду викладаємо тортилью або вирізаний формою дна лаваш. Зверху розбиваємо яйце, все солимо і перчимо, посипаємо дрібно нарізаною свіжою петрушкою.
- Тремо сир і 2/3 додаємо в страву, зверху посипаємо орегано.
- Страву накриваємо зверху ще однією тортилью або лавашем і готуємо 5 хвилин під кришкою.
- У цей час нарізаємо тонкими кружальцями помідори та моцарелу.
- Тортилью акуратно перевертаємо, зверху викладаємо помідори, нарізану моцарелу і посипаємо сиром, що залишився. Готуємо під кришкою ще 5 хвилин.
- Перекладаємо страву на тарілку, порційно розрізаємо та подаємо.
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