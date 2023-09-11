Просто посмажте яйце з лавашем: простий рецепт для любителів швидкого сніданку

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Сніданок — найважливіший прийом їжі. Найпопулярніший варіант сніданку — класична яєчня. Але що робити, коли всі варіанти цієї страви перепробувані?

Today пропонує досить цікавий варіант – яйця з лавашем та сиром. На приготування ситної та смачної страви піде трохи більше 10 хвилин, а результат приємно здивує. Спробуємо?

Як приготувати сніданок з лавашем, яйцями та сиром

Інгредієнти:

тортилья або лаваш;

4 яйця;

сіль;

перець;

150 г сиру;

орегано;

петрушка;

помідор;

100 г моцарели.

Спосіб приготування:

На розігріту антипригарну сковороду викладаємо тортилью або вирізаний формою дна лаваш. Зверху розбиваємо яйце, все солимо і перчимо, посипаємо дрібно нарізаною свіжою петрушкою. Тремо сир і 2/3 додаємо в страву, зверху посипаємо орегано. Страву накриваємо зверху ще однією тортилью або лавашем і готуємо 5 хвилин під кришкою. У цей час нарізаємо тонкими кружальцями помідори та моцарелу. Тортилью акуратно перевертаємо, зверху викладаємо помідори, нарізану моцарелу і посипаємо сиром, що залишився. Готуємо під кришкою ще 5 хвилин. Перекладаємо страву на тарілку, порційно розрізаємо та подаємо.

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