Сніданок із двох яєць та одного кабачка: ще одна ідея корисної страви (відео)

Ви снідатимете тільки так

Сніданок — важливий прийом їжі. Хочеться, щоб він був і ситним, і корисним та ще й готувався швидко. Якщо хочеться щось окрім класичного омлету та вівсянки, пропонуємо поекспериментувати.

Якщо у вас вдома знайдеться кабачок, сир та яйця, саме час приготувати смачні та корисні коржики в духовці за рецептом кулінарного блогера Христини Азізян. Вони не тільки дуже апетитні, добре вгамовують голод, але ще й низькокалорійні. Завдяки тому, що коржики запікаються у духовці, вони зберігають максимум корисних речовин. Ідемо готувати?

Як приготувати кабачкові коржики в духовці

Інгредієнти:

кабачок молодий – 1 шт. (300-500 г);

сир – 100 г;

яйця – 2 шт.;

борошно (будь-яке) — 2 ст. л;

розпушувач – 5 г;

сіль, приправи – до смаку.

Спосіб приготування:

Кабачок миємо, сушимо, натираємо на великій тертці та віджимаємо сік. Додаємо до кабачка решту інгредієнтів, все ретельно перемішуємо. Форму застеляємо пергаментом, духовку розігріваємо до 200 градусів. Викладаємо кабачкову масу у форму у вигляді коржів діаметром 10-12 см. Відправляємо в духовку на 20 хвилин, поки вони не підрум’яняться.

Подавайте коржики з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.