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Сніданок із двох яєць та одного кабачка: ще одна ідея корисної страви (відео)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачні та корисні овочеві коржі готувати легко
Смачні та корисні овочеві коржі готувати легко. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Ви снідатимете тільки так

Сніданок — важливий прийом їжі. Хочеться, щоб він був і ситним, і корисним та ще й готувався швидко. Якщо хочеться щось окрім класичного омлету та вівсянки, пропонуємо поекспериментувати.

Якщо у вас вдома знайдеться кабачок, сир та яйця, саме час приготувати смачні та корисні коржики в духовці за рецептом кулінарного блогера Христини Азізян. Вони не тільки дуже апетитні, добре вгамовують голод, але ще й низькокалорійні. Завдяки тому, що коржики запікаються у духовці, вони зберігають максимум корисних речовин. Ідемо готувати?

Як приготувати кабачкові коржики в духовці

Інгредієнти:

  • кабачок молодий – 1 шт. (300-500 г);
  • сир – 100 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • борошно (будь-яке) — 2 ст. л;
  • розпушувач – 5 г;
  • сіль, приправи – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Кабачок миємо, сушимо, натираємо на великій тертці та віджимаємо сік.
  2. Додаємо до кабачка решту інгредієнтів, все ретельно перемішуємо.
  3. Форму застеляємо пергаментом, духовку розігріваємо до 200 градусів.
  4. Викладаємо кабачкову масу у форму у вигляді коржів діаметром 10-12 см. Відправляємо в духовку на 20 хвилин, поки вони не підрум’яняться.

Подавайте коржики з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Сніданок #Готуємо вдома