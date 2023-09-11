Сніданок із двох яєць та одного кабачка: ще одна ідея корисної страви (відео)
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Ви снідатимете тільки так
Сніданок — важливий прийом їжі. Хочеться, щоб він був і ситним, і корисним та ще й готувався швидко. Якщо хочеться щось окрім класичного омлету та вівсянки, пропонуємо поекспериментувати.
Якщо у вас вдома знайдеться кабачок, сир та яйця, саме час приготувати смачні та корисні коржики в духовці за рецептом кулінарного блогера Христини Азізян. Вони не тільки дуже апетитні, добре вгамовують голод, але ще й низькокалорійні. Завдяки тому, що коржики запікаються у духовці, вони зберігають максимум корисних речовин. Ідемо готувати?
Як приготувати кабачкові коржики в духовці
Інгредієнти:
- кабачок молодий – 1 шт. (300-500 г);
- сир – 100 г;
- яйця – 2 шт.;
- борошно (будь-яке) — 2 ст. л;
- розпушувач – 5 г;
- сіль, приправи – до смаку.
Спосіб приготування:
- Кабачок миємо, сушимо, натираємо на великій тертці та віджимаємо сік.
- Додаємо до кабачка решту інгредієнтів, все ретельно перемішуємо.
- Форму застеляємо пергаментом, духовку розігріваємо до 200 градусів.
- Викладаємо кабачкову масу у форму у вигляді коржів діаметром 10-12 см. Відправляємо в духовку на 20 хвилин, поки вони не підрум’яняться.
Подавайте коржики з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.