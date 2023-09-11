Приготуйте, поки слива коштує копійки: від цього пирога за хвилину не залишиться ні крихти
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Легко, просто, ситно та смачно
Хочеться поласувати якоюсь смачною випічкою, але не хочеться довго стояти на кухні? Тоді цей сливовий пиріг – саме те, що ви шукали.
Ароматний, смачний і гарний пиріг зі зливами від "Бабусиних рецептів" — це завжди чисте задоволення моментом. Впевнені, що заради цього десерту ви купите абсолютно всі сливи у найближчому магазині. Ну що йдемо готувати?
Як приготувати сливовий пиріг
Інгредієнти:
- слив — 12 шт.;
- вершкове масло – 120 г;
- яйця – 2 шт.;
- цукор – 120 г;
- розпушувач – 6 г;
- борошно — 170 г.
Спосіб приготування:
- Сливи миємо, видаляємо кісточки та розрізаємо на дві частини.
- У розм’якшене вершкове масло висипаємо цукор, збиваємо вінчиком. У суміш вбиваємо яйця, все збиваємо до однорідності.
- Борошно просіюємо, з’єднуємо з розпушувачем, додаємо в масу і замішуємо лопаткою тісто.
- Форму для випікання застилаємо пергаментом, зверху викладаємо тісто і рівномірно розподіляємо по формі.
- На тісто викладаємо зливи зрізом вниз. За бажанням їх можна збризкати лимонним соком і посипати коричневим цукром.
- Випікаємо пиріг при 180 градусах у духовці 45-50 хвилин.
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