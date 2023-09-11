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Приготуйте, поки слива коштує копійки: від цього пирога за хвилину не залишиться ні крихти

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приголомшливий пиріг до сімейного чаювання
Приголомшливий пиріг до сімейного чаювання. Фото shuba.life

Легко, просто, ситно та смачно

Хочеться поласувати якоюсь смачною випічкою, але не хочеться довго стояти на кухні? Тоді цей сливовий пиріг – саме те, що ви шукали.

Ароматний, смачний і гарний пиріг зі зливами від "Бабусиних рецептів" — це завжди чисте задоволення моментом. Впевнені, що заради цього десерту ви купите абсолютно всі сливи у найближчому магазині. Ну що йдемо готувати?

Як приготувати сливовий пиріг

Інгредієнти:

  • слив — 12 шт.;
  • вершкове масло – 120 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • цукор – 120 г;
  • розпушувач – 6 г;
  • борошно — 170 г.

Спосіб приготування:

  1. Сливи миємо, видаляємо кісточки та розрізаємо на дві частини.
  2. У розм’якшене вершкове масло висипаємо цукор, збиваємо вінчиком. У суміш вбиваємо яйця, все збиваємо до однорідності.
  3. Борошно просіюємо, з’єднуємо з розпушувачем, додаємо в масу і замішуємо лопаткою тісто.
  4. Форму для випікання застилаємо пергаментом, зверху викладаємо тісто і рівномірно розподіляємо по формі.
  5. На тісто викладаємо зливи зрізом вниз. За бажанням їх можна збризкати лимонним соком і посипати коричневим цукром.
  6. Випікаємо пиріг при 180 градусах у духовці 45-50 хвилин.

Рекомендуємо також приготувати легендарний сливовий пиріг із газети "Нью-Йорк Таймс" за рецептом "Телеграфа", Смачного!

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Зливи #Готуємо вдома