Приготуйте, поки слива коштує копійки: від цього пирога за хвилину не залишиться ні крихти

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Хочеться поласувати якоюсь смачною випічкою, але не хочеться довго стояти на кухні? Тоді цей сливовий пиріг – саме те, що ви шукали.

Ароматний, смачний і гарний пиріг зі зливами від "Бабусиних рецептів" — це завжди чисте задоволення моментом. Впевнені, що заради цього десерту ви купите абсолютно всі сливи у найближчому магазині. Ну що йдемо готувати?

Як приготувати сливовий пиріг

Інгредієнти:

слив — 12 шт.;

вершкове масло – 120 г;

яйця – 2 шт.;

цукор – 120 г;

розпушувач – 6 г;

борошно — 170 г.

Спосіб приготування:

Сливи миємо, видаляємо кісточки та розрізаємо на дві частини. У розм’якшене вершкове масло висипаємо цукор, збиваємо вінчиком. У суміш вбиваємо яйця, все збиваємо до однорідності. Борошно просіюємо, з’єднуємо з розпушувачем, додаємо в масу і замішуємо лопаткою тісто. Форму для випікання застилаємо пергаментом, зверху викладаємо тісто і рівномірно розподіляємо по формі. На тісто викладаємо зливи зрізом вниз. За бажанням їх можна збризкати лимонним соком і посипати коричневим цукром. Випікаємо пиріг при 180 градусах у духовці 45-50 хвилин.

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