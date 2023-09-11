Так люблять готувати салати дружини литовських рибалок: незвичайний рецепт із оселедцем
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То ви ще не готували!
Морська риба різних видів посолу – особливість балтійських народів. Її навіть додають як інгредієнт до інших страв. І цей литовський салат – добрий тому доказ.
Проста у приготуванні страва за рецептом "Це Смак" підкорить серце кожного, хто спробує. У складі салату – інгредієнти, які ви легко зможете знайти в холодильнику або в найближчому магазині. До речі, замість печериць до салату можете додати солоні гриби – тоді їх обсмажувати навіть не потрібно. Спробуємо?
Як приготувати салат з морквою та оселедцем
Інгредієнти:
- оселедець – 1 шт.;
- морква – 3 шт.;
- цибуля – 3 шт.;
- печериці – 500 г;
- оливкова олія – 100 мл;
- зелена цибуля – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Оселедець помийте, обробіть, відокремте дві половинки філе. Наріжте їх смужками середньої товщини.
- Моркву очистьте та натріть на великій тертці. Цибулю наріжте тонкими півкільцями. Гриби промийте, просушіть паперовими рушниками та наріжте скибочками.
- Розігрійте сковороду з олією, обсмажте на ній моркву, додайте цибулю до м’якості моркви. Додайте печериці та готуйте ще кілька хвилин до золотистості цибулі.
- Перекладіть все в салатницю і залиште в холодильнику. Через півгодини додайте оселедець і обережно перемішайте.
- Посипте салат різаною зеленою цибулею і подавайте до столу.
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