Так люблять готувати салати дружини литовських рибалок: незвичайний рецепт із оселедцем

То ви ще не готували!

Морська риба різних видів посолу – особливість балтійських народів. Її навіть додають як інгредієнт до інших страв. І цей литовський салат – добрий тому доказ.

Проста у приготуванні страва за рецептом "Це Смак" підкорить серце кожного, хто спробує. У складі салату – інгредієнти, які ви легко зможете знайти в холодильнику або в найближчому магазині. До речі, замість печериць до салату можете додати солоні гриби – тоді їх обсмажувати навіть не потрібно. Спробуємо?

Як приготувати салат з морквою та оселедцем

Інгредієнти:

оселедець – 1 шт.;

морква – 3 шт.;

цибуля – 3 шт.;

печериці – 500 г;

оливкова олія – 100 мл;

зелена цибуля – на свій смак.

Спосіб приготування:

Оселедець помийте, обробіть, відокремте дві половинки філе. Наріжте їх смужками середньої товщини. Моркву очистьте та натріть на великій тертці. Цибулю наріжте тонкими півкільцями. Гриби промийте, просушіть паперовими рушниками та наріжте скибочками. Розігрійте сковороду з олією, обсмажте на ній моркву, додайте цибулю до м’якості моркви. Додайте печериці та готуйте ще кілька хвилин до золотистості цибулі. Перекладіть все в салатницю і залиште в холодильнику. Через півгодини додайте оселедець і обережно перемішайте. Посипте салат різаною зеленою цибулею і подавайте до столу.

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