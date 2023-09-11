Найшвидший кекс: елементарний рецепт найпростішої випічки

Це йогуртове тісто виходить неймовірно ніжним

Солодкі пироги бувають надзвичайно різноманітними. Ми ділились рецептом смачного гарбузового кексу. Тепер розповідаємо, як приготувати неймовірною ніжний та повітряний йогуртовий пиріг.

Йотувати таку випічку максимально просто. Для вимірювання пропорції цукру, олії, йогурту та борошна використовуйте одну і ту саму склянку — і все вийде. Рецептом поділились на порталі life.nv.ua.

Інгредієнти:

1 склянка цукру

1 склянка олії

2 склянки йогурту на ваш вибір

2 склянки борошна

2 яйця

1 пачка ванільного цукру

1 пачка розпушувача

Спосіб приготування:

Змішуємо в одній глибокій посудині всі інгредієнти. Борошно та розпушувач перед цим ретельно просіюємо через сито — від цього залежить однорідність та пишність кексу. Замішуємо густе тісто. Важливо, щоб воно було однорідним та без грудочок. Виливаємо тісто в змащену маслом та присипану борошном форму. Можна просто застелити пергаментом — ефект буде таким же. Випікаємо пиріг на середньому рівні заздалегідь розігрітої духової шафи. Готуємо впродовж 50−60 хвилин при температурі 160−180°C.

Йогуртовий кекс виходить дуже ароматним та пухким. Також ми розповідали, як спекти смачний яблучний пиріг.