Дивовижно м’який та вологий: ніхто не здогадається, що робить цей кекс таким смачним
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Хітовий осінній рецепт
Ми розповідали, як приготувати смачний ягідний пиріг. Тепер ділимось рецептом ароматної та пишної осінньої випічки з гарбузом.
Гарбуз — це дуже смачний та корисний сезонний овоч. На порталі "1 хвилина" розповіли, як приготувати цікавий домашній гарбузяний кекс.
Інгредієнти:
- Борошно 200 г
- Цукор 130 г
- Яйця 2 штуки
- Розпушувач 1 чайна ложка
- Родзинки 50 г
- Рафінована олія 70 г
- Цедра 1 апельсина
- Сіль 1 дрібка
- Гарбуз 170-200 г
- Вода 100 мл
- Цукор 1 столова ложка
Спосіб приготування:
- Спочатку приготуємо гарбузове пюре. Чистимо гарбуз від шкіри та насіння.
- Ріжемо його на невеликі кубики, кладемо у каструлю, заливаємо водою та додаємо цукор. Варимо 20 хвилин на слабкому вогні. Потім зливаємо воду, коли гарбуз охолоне, товчемо його до стану пюре.
- Збиваємо яйця з цукром та сіллю у світлу піну. Додаємо туди рафіновану олію, готове пюре і перемішуємо.
- Просіюємо борошно з розпушувачем, додаємо родзинки та цедру апельсина. Добре замішуємо.
- У форму для запікання, змащену олією та посипану панірувальними сухарями, викладаємо тісто. Ставимо у заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку.
- Орієнтовний час випікання — 40-50 хвилин. Точний час залежить від вашої духовки.
Готовий кекс дістаємо з духовки та посипаємо зверху цукровою пудрою. Він виходить шалено смачним і ароматним. Також ми розповідали, як приготувати яскраві морквяні булочки.