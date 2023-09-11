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Дивовижно м’який та вологий: ніхто не здогадається, що робить цей кекс таким смачним

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Чудова домашня випічка — яскрава і ароматна
Чудова домашня випічка — яскрава і ароматна. Фото shuba.life

Хітовий осінній рецепт

Ми розповідали, як приготувати смачний ягідний пиріг. Тепер ділимось рецептом ароматної та пишної осінньої випічки з гарбузом.

Гарбуз — це дуже смачний та корисний сезонний овоч. На порталі "1 хвилина" розповіли, як приготувати цікавий домашній гарбузяний кекс.

Інгредієнти:

  • Борошно 200 г
  • Цукор 130 г
  • Яйця 2 штуки
  • Розпушувач 1 чайна ложка
  • Родзинки 50 г
  • Рафінована олія 70 г
  • Цедра 1 апельсина
  • Сіль 1 дрібка
  • Гарбуз 170-200 г
  • Вода 100 мл
  • Цукор 1 столова ложка

Спосіб приготування:

  1. Спочатку приготуємо гарбузове пюре. Чистимо гарбуз від шкіри та насіння.
  2. Ріжемо його на невеликі кубики, кладемо у каструлю, заливаємо водою та додаємо цукор. Варимо 20 хвилин на слабкому вогні. Потім зливаємо воду, коли гарбуз охолоне, товчемо його до стану пюре.
  3. Збиваємо яйця з цукром та сіллю у світлу піну. Додаємо туди рафіновану олію, готове пюре і перемішуємо.
  4. Просіюємо борошно з розпушувачем, додаємо родзинки та цедру апельсина. Добре замішуємо.
  5. У форму для запікання, змащену олією та посипану панірувальними сухарями, викладаємо тісто. Ставимо у заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку.
  6. Орієнтовний час випікання — 40-50 хвилин. Точний час залежить від вашої духовки.

Готовий кекс дістаємо з духовки та посипаємо зверху цукровою пудрою. Він виходить шалено смачним і ароматним. Також ми розповідали, як приготувати яскраві морквяні булочки.

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