Дивовижно м’який та вологий: ніхто не здогадається, що робить цей кекс таким смачним

Хітовий осінній рецепт

Ми розповідали, як приготувати смачний ягідний пиріг. Тепер ділимось рецептом ароматної та пишної осінньої випічки з гарбузом.

Гарбуз — це дуже смачний та корисний сезонний овоч. На порталі "1 хвилина" розповіли, як приготувати цікавий домашній гарбузяний кекс.

Інгредієнти:

Борошно 200 г

Цукор 130 г

Яйця 2 штуки

Розпушувач 1 чайна ложка

Родзинки 50 г

Рафінована олія 70 г

Цедра 1 апельсина

Сіль 1 дрібка

Гарбуз 170-200 г

Вода 100 мл

Цукор 1 столова ложка

Спосіб приготування:

Спочатку приготуємо гарбузове пюре. Чистимо гарбуз від шкіри та насіння. Ріжемо його на невеликі кубики, кладемо у каструлю, заливаємо водою та додаємо цукор. Варимо 20 хвилин на слабкому вогні. Потім зливаємо воду, коли гарбуз охолоне, товчемо його до стану пюре. Збиваємо яйця з цукром та сіллю у світлу піну. Додаємо туди рафіновану олію, готове пюре і перемішуємо. Просіюємо борошно з розпушувачем, додаємо родзинки та цедру апельсина. Добре замішуємо. У форму для запікання, змащену олією та посипану панірувальними сухарями, викладаємо тісто. Ставимо у заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку. Орієнтовний час випікання — 40-50 хвилин. Точний час залежить від вашої духовки.

Готовий кекс дістаємо з духовки та посипаємо зверху цукровою пудрою. Він виходить шалено смачним і ароматним. Також ми розповідали, як приготувати яскраві морквяні булочки.