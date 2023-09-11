Жодної мороки з тістом: піца з кількох картоплин, втричі смачніша за звичайну
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Така піца не лише смачна, а й корисна
Ми розповідали, як приготувати смачну піцу на лаваші. Ще один варіант швидкої піци, що не потребує зайвої мороки з тістом — картопляна.
Ця страва виходить не тільки дуже ароматна і неймовірно смачна, а ще й корисна. Рецептом овочевої піци поділились на порталі "1 хвилина". Готується вона надзвичайно просто.
Інгредієнти:
- Картопля – 3 шт.
- Яйця – 3 шт.
- Болгарський перець – 2 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Сир твердий – 200 г
- Томатна паста – 1 упаковка (приблизно 4-5 ст.л.)
- Ріпчаста цибуля – 1 пучок
- Вершки – 200 мл
- Борошно – 150 мг
- Розпушувач – 1 ст.л.
- Сіль, перець
- Оливкова олія
Спосіб приготування:
- Картоплю чистимо, нарізаємо на слайси картоплечисткою. Викладаємо в окрему миску і заливаємо холодною водою.
- Картоплю залишаємо приблизно на 15 хвилин. В цей час ставимо на слабкий вогонь сковороду. Коли вона трохи розігріється, наливаємо оливкової олії.
- Обсмажуємо дрібно накришену цибулю. Додаємо моркву, натерту на крупній тертці.
- Через кілька хвилин відправляємо до овочів солодкий перець, нарізаний великими кубиками. Коли овочі готові, додаємо сіль та мелений перець.
- Кладемо томатну пасту, перемішуємо і смажимо ще 1-3 хвилини. Дрібно нарізаємо зелену цибулю, кладемо до інших інгредієнтів. Вимикаємо вогонь.
- В окрему посудину розбиваємо яйця, додаємо сіль та перець. Збиваємо вінчиком. В процесі вливаємо вершки.
- Всипаємо борошно, перемішуємо до однорідності. Додаємо розпушувач.
- Заливаємо отриманою сумішшю овочі, перемішуємо. Деко застеляємо пергаментом та змащуємо оливковою олією.
- Викладаємо шаром картоплю, відціджену від води. Зверху викладаємо шаром овочі з яєчною заливкою.
- Ставимо в розігріту духовку і випікаємо при температурі 180°C приблизно 30 хвилин. За п’ять хвилин до кінця приготування посипаємо тертим сиром.
Готову піцу дістаємо з духовки, нарізаємо на шматочки та подаємо на стіл. Також ми ділились рецептом класичної піци.