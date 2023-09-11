Жодної мороки з тістом: піца з кількох картоплин, втричі смачніша за звичайну

Така піца не лише смачна, а й корисна

Ми розповідали, як приготувати смачну піцу на лаваші. Ще один варіант швидкої піци, що не потребує зайвої мороки з тістом — картопляна.

Ця страва виходить не тільки дуже ароматна і неймовірно смачна, а ще й корисна. Рецептом овочевої піци поділились на порталі "1 хвилина". Готується вона надзвичайно просто.

Інгредієнти:

Картопля – 3 шт.

Яйця – 3 шт.

Болгарський перець – 2 шт.

Цибуля – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Сир твердий – 200 г

Томатна паста – 1 упаковка (приблизно 4-5 ст.л.)

Ріпчаста цибуля – 1 пучок

Вершки – 200 мл

Борошно – 150 мг

Розпушувач – 1 ст.л.

Сіль, перець

Оливкова олія

Спосіб приготування:

Картоплю чистимо, нарізаємо на слайси картоплечисткою. Викладаємо в окрему миску і заливаємо холодною водою. Картоплю залишаємо приблизно на 15 хвилин. В цей час ставимо на слабкий вогонь сковороду. Коли вона трохи розігріється, наливаємо оливкової олії. Обсмажуємо дрібно накришену цибулю. Додаємо моркву, натерту на крупній тертці. Через кілька хвилин відправляємо до овочів солодкий перець, нарізаний великими кубиками. Коли овочі готові, додаємо сіль та мелений перець. Кладемо томатну пасту, перемішуємо і смажимо ще 1-3 хвилини. Дрібно нарізаємо зелену цибулю, кладемо до інших інгредієнтів. Вимикаємо вогонь. В окрему посудину розбиваємо яйця, додаємо сіль та перець. Збиваємо вінчиком. В процесі вливаємо вершки. Всипаємо борошно, перемішуємо до однорідності. Додаємо розпушувач. Заливаємо отриманою сумішшю овочі, перемішуємо. Деко застеляємо пергаментом та змащуємо оливковою олією. Викладаємо шаром картоплю, відціджену від води. Зверху викладаємо шаром овочі з яєчною заливкою. Ставимо в розігріту духовку і випікаємо при температурі 180°C приблизно 30 хвилин. За п’ять хвилин до кінця приготування посипаємо тертим сиром.

Готову піцу дістаємо з духовки, нарізаємо на шматочки та подаємо на стіл. Також ми ділились рецептом класичної піци.