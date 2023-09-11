Кабачки як шашлички: найкраща заготівля на зиму

Чудово смакує до мʼяса і навіть як окрема страва

Ми розповідали, як смачно закрити на зиму кабачки. Та варіантів заготівлі є велика кількість. Ділимось одним із найпопулярніших.

Такі кабачки чудово смакуватимуть в якості гарніру чи як окрема страва — навіть на святковий стіл їх незле поставити. Рецептом поділилась на своєму ютуб-каналі Лілія Цвіт. Інгредієнти розраховано на 4 банки по 0,5 л.

Інгредієнти:

кабачки — 2 кг;

цибуля — 3 шт.;

часник — 1 гол.;

олія — 50 мл;

приправа до шашлику — 30 г;

перець мелений — 1 ч.л.;

сіль — 1 ст.л.;

цукор — 2 ст.л.;

оцет — 50 мл.

Спосіб приготування:

Молоді кабачки нарізаємо скибочками по 2-3 міліметри товщиною. Шматочки перекладаємо до миски. До кабачків додаємо олію. Ретельно перемішуємо. Шматочки обсмажуємо з обох боків до золотистої скоринки. Викладаємо кружальця на суху сковороду — адже кабачки вже в олії. Нарізаємо цибулю тонкими кільцями. Часник натираємо на дрібній терці або кришимо ножем. До кабачків додаємо нарізану цибулю та часник. Кладемо сіль, перець, приправу до шашликів та оцет, ретельно все перемішуємо. Ставимо кабачки під прес та залишаємо мінімум на сім годин, найкраще — годин на десять. Потім цими кабачками наповнюємо чисті банки. Нещільно прикриваємо кришками. Ставимо їх стерилізуватися у каструлі — після закипання стерилізуємо ще 15 хвилин. Потім банки герметично закручуємо за технологією.

Виходить дуже смачно і соковито. Також ми розповідали, як смачно закрити на зиму баклажани.