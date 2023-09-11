Кабачки як шашлички: найкраща заготівля на зиму
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Чудово смакує до мʼяса і навіть як окрема страва
Ми розповідали, як смачно закрити на зиму кабачки. Та варіантів заготівлі є велика кількість. Ділимось одним із найпопулярніших.
Такі кабачки чудово смакуватимуть в якості гарніру чи як окрема страва — навіть на святковий стіл їх незле поставити. Рецептом поділилась на своєму ютуб-каналі Лілія Цвіт. Інгредієнти розраховано на 4 банки по 0,5 л.
Інгредієнти:
- кабачки — 2 кг;
- цибуля — 3 шт.;
- часник — 1 гол.;
- олія — 50 мл;
- приправа до шашлику — 30 г;
- перець мелений — 1 ч.л.;
- сіль — 1 ст.л.;
- цукор — 2 ст.л.;
- оцет — 50 мл.
Спосіб приготування:
- Молоді кабачки нарізаємо скибочками по 2-3 міліметри товщиною. Шматочки перекладаємо до миски.
- До кабачків додаємо олію. Ретельно перемішуємо.
- Шматочки обсмажуємо з обох боків до золотистої скоринки. Викладаємо кружальця на суху сковороду — адже кабачки вже в олії.
- Нарізаємо цибулю тонкими кільцями. Часник натираємо на дрібній терці або кришимо ножем.
- До кабачків додаємо нарізану цибулю та часник. Кладемо сіль, перець, приправу до шашликів та оцет, ретельно все перемішуємо.
- Ставимо кабачки під прес та залишаємо мінімум на сім годин, найкраще — годин на десять. Потім цими кабачками наповнюємо чисті банки. Нещільно прикриваємо кришками.
- Ставимо їх стерилізуватися у каструлі — після закипання стерилізуємо ще 15 хвилин. Потім банки герметично закручуємо за технологією.
Виходить дуже смачно і соковито. Також ми розповідали, як смачно закрити на зиму баклажани.