Вдале поєднання: гості точно спитають рецепт цього бюджетного салату

Дуже вдале поєднання продуктів

Ми ділились рецептом дуже смачного і ситного салату з баклажанів. Тепер розповідаємо, як приготувати дуже ситну та смачну закуску з невеликої кількості інгредієнтів, що ідеально поєднуються між собою.

До складу цього салату входять солодка кукурудза, пряна морква по-корейськи, копчена куряча грудка і пікантна цибуля. Салат виходить дуже ситним. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

Шматок хліба — 6 шт

Цибуля — 1 шт

Консервована кукурудза — 150 г

Корейська морква — 250 г

Копчена куряча грудка — 250 г

Майонез – до смаку

Кріп — 15 г

Спосіб приготування:

Батон нарізаємо однаковими кубиками середнього розміру. Підсушуємо шматочки в духовці до стану сухариків. Перед запіканням можна присолити їх і злегка збризнути олією. Головку цибулі чистимо, кришимо максимально дрібно. Кладемо у мисочку та заливаємо ненадовго окропом. Так цибуля стане м’якшою і менш різкою. Копчену курку нарізаємо кубиками. Розмір шматочків курки має бути невеликим, приблизно, як кукурудза. Викладаємо в глибоку миску. До курки додаємо консервовану кукурудзу, проціджену від маринаду. Дрібно кришимо кріп, теж додаємо. Викладаємо моркву по-корейськи. Цибулю відкидаємо на сито, щоб стік маринад. Теж додаємо в салат. Заправляємо майонезом. Ретельно перемішуємо, додаємо трохи сухариків. Решту сухарів подаємо на стіл разом із салатом.

Салатик виходить дуже красивий та смачний. Також ми ділились рецептом смачного закусочного рулету з рибкою.