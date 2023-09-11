Вдале поєднання: гості точно спитають рецепт цього бюджетного салату

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Спробуйте — і будете готувати постійно
Спробуйте — і будете готувати постійно. Фото ТСН

Дуже вдале поєднання продуктів

Ми ділились рецептом дуже смачного і ситного салату з баклажанів. Тепер розповідаємо, як приготувати дуже ситну та смачну закуску з невеликої кількості інгредієнтів, що ідеально поєднуються між собою.

До складу цього салату входять солодка кукурудза, пряна морква по-корейськи, копчена куряча грудка і пікантна цибуля. Салат виходить дуже ситним. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

  • Шматок хліба — 6 шт
  • Цибуля — 1 шт
  • Консервована кукурудза — 150 г
  • Корейська морква — 250 г
  • Копчена куряча грудка — 250 г
  • Майонез – до смаку
  • Кріп — 15 г

Спосіб приготування:

  1. Батон нарізаємо однаковими кубиками середнього розміру. Підсушуємо шматочки в духовці до стану сухариків. Перед запіканням можна присолити їх і злегка збризнути олією.
  2. Головку цибулі чистимо, кришимо максимально дрібно. Кладемо у мисочку та заливаємо ненадовго окропом. Так цибуля стане м’якшою і менш різкою.
  3. Копчену курку нарізаємо кубиками. Розмір шматочків курки має бути невеликим, приблизно, як кукурудза. Викладаємо в глибоку миску.
  4. До курки додаємо консервовану кукурудзу, проціджену від маринаду. Дрібно кришимо кріп, теж додаємо. Викладаємо моркву по-корейськи.
  5. Цибулю відкидаємо на сито, щоб стік маринад. Теж додаємо в салат. Заправляємо майонезом.
  6. Ретельно перемішуємо, додаємо трохи сухариків. Решту сухарів подаємо на стіл разом із салатом.

Салатик виходить дуже красивий та смачний. Також ми ділились рецептом смачного закусочного рулету з рибкою.

Теги:
#Рецепт #Салат #Курятина #Закуска