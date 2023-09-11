Вдале поєднання: гості точно спитають рецепт цього бюджетного салату
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Дуже вдале поєднання продуктів
Ми ділились рецептом дуже смачного і ситного салату з баклажанів. Тепер розповідаємо, як приготувати дуже ситну та смачну закуску з невеликої кількості інгредієнтів, що ідеально поєднуються між собою.
До складу цього салату входять солодка кукурудза, пряна морква по-корейськи, копчена куряча грудка і пікантна цибуля. Салат виходить дуже ситним. Рецептом поділились на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- Шматок хліба — 6 шт
- Цибуля — 1 шт
- Консервована кукурудза — 150 г
- Корейська морква — 250 г
- Копчена куряча грудка — 250 г
- Майонез – до смаку
- Кріп — 15 г
Спосіб приготування:
- Батон нарізаємо однаковими кубиками середнього розміру. Підсушуємо шматочки в духовці до стану сухариків. Перед запіканням можна присолити їх і злегка збризнути олією.
- Головку цибулі чистимо, кришимо максимально дрібно. Кладемо у мисочку та заливаємо ненадовго окропом. Так цибуля стане м’якшою і менш різкою.
- Копчену курку нарізаємо кубиками. Розмір шматочків курки має бути невеликим, приблизно, як кукурудза. Викладаємо в глибоку миску.
- До курки додаємо консервовану кукурудзу, проціджену від маринаду. Дрібно кришимо кріп, теж додаємо. Викладаємо моркву по-корейськи.
- Цибулю відкидаємо на сито, щоб стік маринад. Теж додаємо в салат. Заправляємо майонезом.
- Ретельно перемішуємо, додаємо трохи сухариків. Решту сухарів подаємо на стіл разом із салатом.
Салатик виходить дуже красивий та смачний. Також ми ділились рецептом смачного закусочного рулету з рибкою.