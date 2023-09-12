Секрет ароматної кави: як зробити напій дивовижним

Простий трюк зробить ваш напій незабутнім

Мабуть, кава – найпопулярніший напій. Його п’ють уже не тільки на сніданок, а в обід чи вечерю. На каву запрошують та призначають ділові зустрічі.

Якщо ви хочете більш вираженого та м’якого смаку напою, спробуйте приготувати його із сіллю за рецептом "УНІАН". Сіль збалансує кислинку в каві та посилить її аромат.

Сіль у каву варто додавати лише у випадку, якщо ви готуєте напій у турці. Каву для такого рецепту беріть дрібнішого помелу — в іншому випадку сіль не вплине ні на смак, ні на запах. Кавові зерна мають бути гарної якості, інакше жодні добавки не допоможуть. До напою подавайте склянку простої води.

Класичний рецепт кави з сіллю

Інгредієнти:

вода — склянка (приблизно 150-180 мл);

кава мелена – на такий обсяг вистачить 1,5 ч. л.;

сіль — щіпка;

цукор – 1/2 ст. л.

Спосіб приготування:

Каву та спеції відправте в турку, залийте цю суміш водою і поставте турку на невеликий вогонь. Зніміть джезву з вогню, як тільки пінка дійде до стін турки. Перелийте каву в чашку та насолоджуйтесь. Смачного!

Раніше "Телеграф" розповідав про хитрощі приготування кави в турці. Насолоджуйтесь улюбленим напоєм!