Вам навіть пекти не доведеться: приготуйте цей рулет, поки ще є ягоди

Ви впораєтеся з приготуванням за кілька хвилин

Любите поласувати різноманітними десертами з ягодами, але не хочеться стояти біля плити? Тоді цей рецепт солодкого рулету із ягодами для вас.

Всі ваші близькі точно оцінять солодкий рулет із лаваша з ягодами за рецептом "Главреда". Готувати його дуже просто: тісто замішувати не потрібно, ви навіть можете рулет не випікати! Заінтриговані? Ідемо готувати.

Як приготувати солодкий рулет із лаваша з ягодами.

Інгредієнти:

лаваш — 1 упаковка;

сир (можна використовувати Маскарпоне або сир Філадельфія) – 1 пачка (300 гр);

цукор — 100 г;

ягоди (малина, вишня, полуниця) — за смаком;

яйця — 2 шт.;

цукрова пудра чи мигдальна крихта.

Спосіб приготування:

Сир відправте в миску, туди додайте 1 яйце і цукор. Все добре перемішайте та збийте блендером до однорідного стану. Лаваш змастіть отриманою сирною начинкою і зверху викладіть ягоди. Рулет загорніть у харчову плівку, відправте в холодильник або одразу подавайте до столу. Якщо ж хочете урізноманітнити смак страви, змастіть верхівку рулету жовтком, посипте мигдальною крихтою та відправте лаваш у духовку на 15 хвилин при 180 градусах. Дайте охолонути, посипте цукровою пудрою та подавайте.

Лаваш для цього рецепту ви можете приготувати самостійно за рецептом "Телеграфа". Смачного!