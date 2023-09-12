Вам навіть пекти не доведеться: приготуйте цей рулет, поки ще є ягоди
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Ви впораєтеся з приготуванням за кілька хвилин
Любите поласувати різноманітними десертами з ягодами, але не хочеться стояти біля плити? Тоді цей рецепт солодкого рулету із ягодами для вас.
Всі ваші близькі точно оцінять солодкий рулет із лаваша з ягодами за рецептом "Главреда". Готувати його дуже просто: тісто замішувати не потрібно, ви навіть можете рулет не випікати! Заінтриговані? Ідемо готувати.
Як приготувати солодкий рулет із лаваша з ягодами.
Інгредієнти:
- лаваш — 1 упаковка;
- сир (можна використовувати Маскарпоне або сир Філадельфія) – 1 пачка (300 гр);
- цукор — 100 г;
- ягоди (малина, вишня, полуниця) — за смаком;
- яйця — 2 шт.;
- цукрова пудра чи мигдальна крихта.
Спосіб приготування:
- Сир відправте в миску, туди додайте 1 яйце і цукор. Все добре перемішайте та збийте блендером до однорідного стану.
- Лаваш змастіть отриманою сирною начинкою і зверху викладіть ягоди.
- Рулет загорніть у харчову плівку, відправте в холодильник або одразу подавайте до столу.
- Якщо ж хочете урізноманітнити смак страви, змастіть верхівку рулету жовтком, посипте мигдальною крихтою та відправте лаваш у духовку на 15 хвилин при 180 градусах. Дайте охолонути, посипте цукровою пудрою та подавайте.
Лаваш для цього рецепту ви можете приготувати самостійно за рецептом "Телеграфа". Смачного!