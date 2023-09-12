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Вам навіть варити не доведеться: найледачіший рецепт гострої аджики на зиму (відео)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Рецепт для тих, хто любить гостріше
Рецепт для тих, хто любить гостріше. Фото https://focus.ua/

Ледачіше рецепту ви не знайдете

Немає нічого кращого, ніж відкрити взимку баночку приголомшливої аджики. Така приправа ідеально підходить до м’яса, гарнірів, а ще її можна додавати до борщу, харчо, до соусів, коли тушкуєте овочі або м’ясо. Це так зручно – взимку просто відкривати банку за банкою та точно знати, що вистачить до нового сезону овочів.

Сьогодні хочемо поділитися прекрасним рецептом простої, але смачної гострої аджики. Ідея кулінарного блогера з ніком _tanyushina_ приваблива простими інгредієнтами та "лінивим" способом приготування. Річ у тому, що аджику не потрібно варити або якось по-особливому готувати просто необхідно пропустити овочі через м’ясорубку. Спробуємо?

Як приготувати гостру аджику

Інгредієнти на півтори порції:

  • 2 кг червоного солодкого перцю;
  • 150 г гострого перцю;
  • 300 г часнику;
  • 2 ст. л. солі;
  • 8 ст. л. цукру;
  • 300 мл оцту 9%.

Спосіб приготування:

  1. Овочі ретельно миємо, чистимо, ріжемо на невеликі шматочки та пропускаємо через м’ясорубку.
  2. В масу додаємо сіль, цукор, оцет, ретельно перемішуємо.
  3. Банки попередньо стерилізуємо, розкладаємо аджику та закриваємо чистими кришками. Зберігаємо готову аджику в холодильнику.

Рекомендуємо приготувати зелену аджику за рецептом "Телеграфа". Це чудовий рецепт смачної заготівлі

Теги:
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