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Крабовий салат по-новому: близькі не заспокояться, доки всі не з’їдять

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Близькі здивуються та попросять добавки
Близькі здивуються та попросять добавки. Фото Smakuj

Цей рецепт вам сподобається навіть більше за класичний

Якщо йдеться про крабові палички, ми відразу ж згадуємо про класичний салат із цим продуктом. Це завжди хороший варіант як для звичайного столу, так і для святкового — він смачний, ситний, та й готувати цю страву нескладно.

Однак нудно їсти від застілля до застілля одну й ту саму версію страви. Тому "УНІАН" пропонує незвичайний варіант — салат з крабовими паличками та помідорами, але без яєць та рису. Цей рецепт стане не менш улюбленим та займе гідне місце на столі. До того ж ви завжди можете додати до страви улюблені інгредієнти – наприклад, консервовану кукурудзу, солодкий перець чи огірки. Тут все залежить лише від ваших уподобань.

Як приготувати крабовий салат з помідорами

Інгредієнти:

  • крабові палички — 200 грамів;
  • маленькі помідори – 3-5 штук;
  • твердий сир — 130 грамів;
  • кріп — кілька гілочок;
  • майонез.

Спосіб приготування:

  1. Крабові палички очищаємо, ріжемо великими кубиками.
  2. Помідори та твердий сир нарізаємо маленькими шматочками.
  3. Дрібно ріжемо кріп, солимо, заправляємо майонезом і перемішуємо салатною ложкою. Салат готовий.

Пропонуємо також приготувати "літній" варіант салату з крабовими паличками за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
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