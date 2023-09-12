Крабовий салат по-новому: близькі не заспокояться, доки всі не з’їдять
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цей рецепт вам сподобається навіть більше за класичний
Якщо йдеться про крабові палички, ми відразу ж згадуємо про класичний салат із цим продуктом. Це завжди хороший варіант як для звичайного столу, так і для святкового — він смачний, ситний, та й готувати цю страву нескладно.
Однак нудно їсти від застілля до застілля одну й ту саму версію страви. Тому "УНІАН" пропонує незвичайний варіант — салат з крабовими паличками та помідорами, але без яєць та рису. Цей рецепт стане не менш улюбленим та займе гідне місце на столі. До того ж ви завжди можете додати до страви улюблені інгредієнти – наприклад, консервовану кукурудзу, солодкий перець чи огірки. Тут все залежить лише від ваших уподобань.
Як приготувати крабовий салат з помідорами
Інгредієнти:
- крабові палички — 200 грамів;
- маленькі помідори – 3-5 штук;
- твердий сир — 130 грамів;
- кріп — кілька гілочок;
- майонез.
Спосіб приготування:
- Крабові палички очищаємо, ріжемо великими кубиками.
- Помідори та твердий сир нарізаємо маленькими шматочками.
- Дрібно ріжемо кріп, солимо, заправляємо майонезом і перемішуємо салатною ложкою. Салат готовий.
Пропонуємо також приготувати "літній" варіант салату з крабовими паличками за рецептом "Телеграфа". Смачного!