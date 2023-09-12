Про магазинну забудете: всього 15 хвилин — і найкраща томатна паста готова
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Найсмачніша томатна паста готується вдома
Ми ділились рецептом дуже смачного домашнього кетчупу. Ще одна популярна томатна заготовка — паста.
Якщо знати, як приготувати томатну пасту, вона буде набагато смачнішою, ніж магазинна — адже вдома необов’язково використовувати як консервант оцет. Рецепт максимально простий — треба випарити воду з помідорів і відділити кісточки.
Інгредієнти:
- помідори – 5 кг;
- сіль – якщо бажаєте.
Спосіб приготування:
- Нарізаємо помідори і пропускаємо плоди через м’ясорубку. Шкірку знімати необов’язково — адже продукт буде проходити через сито.
- Отриману томатну масу перекладаємо в каструлю, доводимо до кипіння. Щойно почне закипати, зверху на каструлю ставимо сито і злегка починаємо вдавлювати його.
- Ви одразу помітите, що у сито почне збиратися сік. Його слід зібрати.
- Так уся помідорна м’якоть, разом зі шкіркою та кісточками, залишиться в каструлі. За кілька хвилин відкидаємо масу на сито і даємо йому ще постояти – щоб стікали залишки соку.
- Тепер доведеться трохи попрацювати руками. Те, що залишилось у ситі, слід протерти через сито над чистою каструлею. Так уся уварена помідорна м’якоть опиниться в каструлі, а шкірка і насіння — залишаться в ситі.
- Отриману томатну масу кип’ятимо, додаємо трохи солі. Можна її в такому вигляді заморозити, або розкласти по стерилізованих банках і закатати.
Паста виходить дуже ароматна і повністю натуральна. Також ми розповідали, як смачно закрити на зиму баклажани.