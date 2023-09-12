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Про магазинну забудете: всього 15 хвилин — і найкраща томатна паста готова

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Цей соус будем вашим кулінарним супутником всю зиму Новина оновлена 12 вересня 2023, 12:00
Цей соус будем вашим кулінарним супутником всю зиму. Фото Відкриті джерела

Найсмачніша томатна паста готується вдома

Ми ділились рецептом дуже смачного домашнього кетчупу. Ще одна популярна томатна заготовка — паста.

Якщо знати, як приготувати томатну пасту, вона буде набагато смачнішою, ніж магазинна — адже вдома необов’язково використовувати як консервант оцет. Рецепт максимально простий — треба випарити воду з помідорів і відділити кісточки.

Інгредієнти:

  • помідори – 5 кг;
  • сіль – якщо бажаєте.

Спосіб приготування:

  1. Нарізаємо помідори і пропускаємо плоди через м’ясорубку. Шкірку знімати необов’язково — адже продукт буде проходити через сито.
  2. Отриману томатну масу перекладаємо в каструлю, доводимо до кипіння. Щойно почне закипати, зверху на каструлю ставимо сито і злегка починаємо вдавлювати його.
  3. Ви одразу помітите, що у сито почне збиратися сік. Його слід зібрати.
  4. Так уся помідорна м’якоть, разом зі шкіркою та кісточками, залишиться в каструлі. За кілька хвилин відкидаємо масу на сито і даємо йому ще постояти – щоб стікали залишки соку.
  5. Тепер доведеться трохи попрацювати руками. Те, що залишилось у ситі, слід протерти через сито над чистою каструлею. Так уся уварена помідорна м’якоть опиниться в каструлі, а шкірка і насіння — залишаться в ситі.
  6. Отриману томатну масу кип’ятимо, додаємо трохи солі. Можна її в такому вигляді заморозити, або розкласти по стерилізованих банках і закатати.

Паста виходить дуже ароматна і повністю натуральна. Також ми розповідали, як смачно закрити на зиму баклажани.

Теги:
#Рецепт #Томат #Консервація #Томатна паста