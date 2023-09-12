Про магазинну забудете: всього 15 хвилин — і найкраща томатна паста готова

Найсмачніша томатна паста готується вдома

Ми ділились рецептом дуже смачного домашнього кетчупу. Ще одна популярна томатна заготовка — паста.

Якщо знати, як приготувати томатну пасту, вона буде набагато смачнішою, ніж магазинна — адже вдома необов’язково використовувати як консервант оцет. Рецепт максимально простий — треба випарити воду з помідорів і відділити кісточки.

Інгредієнти:

помідори – 5 кг;

сіль – якщо бажаєте.

Спосіб приготування:

Нарізаємо помідори і пропускаємо плоди через м’ясорубку. Шкірку знімати необов’язково — адже продукт буде проходити через сито. Отриману томатну масу перекладаємо в каструлю, доводимо до кипіння. Щойно почне закипати, зверху на каструлю ставимо сито і злегка починаємо вдавлювати його. Ви одразу помітите, що у сито почне збиратися сік. Його слід зібрати. Так уся помідорна м’якоть, разом зі шкіркою та кісточками, залишиться в каструлі. За кілька хвилин відкидаємо масу на сито і даємо йому ще постояти – щоб стікали залишки соку. Тепер доведеться трохи попрацювати руками. Те, що залишилось у ситі, слід протерти через сито над чистою каструлею. Так уся уварена помідорна м’якоть опиниться в каструлі, а шкірка і насіння — залишаться в ситі. Отриману томатну масу кип’ятимо, додаємо трохи солі. Можна її в такому вигляді заморозити, або розкласти по стерилізованих банках і закатати.

Паста виходить дуже ароматна і повністю натуральна. Також ми розповідали, як смачно закрити на зиму баклажани.