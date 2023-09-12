Пиріг, з якими І торта не треба: максимально бюджетна та ніжна випічка
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Чудовий варіант до кави чи чаю
Ми розповідали, як приготувати дуже ніжний йогуртовий кекс. Та, якщо хочеться використати у випічці сезонні плоди — це чудова нагода перевірити наступний рецепт пирога зі сливами.
Слива надає пирогу ніжного аромату та невеликої кислинки. Як приготувати випічку, розповіли на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- 150 г вершкового масла
- 300 г борошна
- 100 г цукру
- 1 яйце
- 1 ст. л. сметани
- 1 ч. л. розпушувача
- 1/3 ч. л. сіль
Для начинки:
- 400 г сливи
- 400 г сметани
- 2 яйця
- 4 ст. л. цукру
- 2 ст. л. крохмалю
- 2 г ваніліну
Спосіб приготування:
- Борошно перемішуємо з розпушувачем та дрібкою солі. Виделкою або блендером перетираємо на крихту вершкове масло, цукор та борошно.
- Додаємо до маси яйце та сметану. Швидко замішуємо тісто. Воно не повинно бути липким.
- Форму для випічки застеляємо пергаментом і змащуємо вершковим маслом. Викладаємо тісто, рівномірно розподіляємо і формуємо бортики.
- Форму з тістом накриваємо плівкою. Прибираємо в холодильник на 10-15 хвилин, цей час можна присвятити начинці.
- В одній мисці змішуємо сметану, яйця, цукор, крохмаль та ванілін. Видаляємо кісточки зі слив, м’якоть нарізаємо на часточки.
- На дно форми викладаємо половину слив. Якщо вони дуже соковиті, можна злегка присипати крохмалем.
- Заливаємо половиною заливки. Викладаємо сливу, що залишилася, і заливаємо зверху залишками сметанної маси.
- Трохи трясемо форму, щоб заливка краще розподілилась. Випікаємо орієнтовно 45 хвилин в заздалегідь розігрітій до 180*С духовці.
Готовий пиріг виймаємо з форми після остигання. Також ми ділились рецептом дуже смачного гарбузового кексу.