Пиріг, з якими І торта не треба: максимально бюджетна та ніжна випічка

Чудовий варіант до кави чи чаю

Ми розповідали, як приготувати дуже ніжний йогуртовий кекс. Та, якщо хочеться використати у випічці сезонні плоди — це чудова нагода перевірити наступний рецепт пирога зі сливами.

Слива надає пирогу ніжного аромату та невеликої кислинки. Як приготувати випічку, розповіли на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

150 г вершкового масла

300 г борошна

100 г цукру

1 яйце

1 ст. л. сметани

1 ч. л. розпушувача

1/3 ч. л. сіль

Для начинки:

400 г сливи

400 г сметани

2 яйця

4 ст. л. цукру

2 ст. л. крохмалю

2 г ваніліну

Спосіб приготування:

Борошно перемішуємо з розпушувачем та дрібкою солі. Виделкою або блендером перетираємо на крихту вершкове масло, цукор та борошно. Додаємо до маси яйце та сметану. Швидко замішуємо тісто. Воно не повинно бути липким. Форму для випічки застеляємо пергаментом і змащуємо вершковим маслом. Викладаємо тісто, рівномірно розподіляємо і формуємо бортики. Форму з тістом накриваємо плівкою. Прибираємо в холодильник на 10-15 хвилин, цей час можна присвятити начинці. В одній мисці змішуємо сметану, яйця, цукор, крохмаль та ванілін. Видаляємо кісточки зі слив, м’якоть нарізаємо на часточки. На дно форми викладаємо половину слив. Якщо вони дуже соковиті, можна злегка присипати крохмалем. Заливаємо половиною заливки. Викладаємо сливу, що залишилася, і заливаємо зверху залишками сметанної маси. Трохи трясемо форму, щоб заливка краще розподілилась. Випікаємо орієнтовно 45 хвилин в заздалегідь розігрітій до 180*С духовці.

Готовий пиріг виймаємо з форми після остигання. Також ми ділились рецептом дуже смачного гарбузового кексу.