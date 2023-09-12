Салат, який гості з’їдять разом з мискою: нереальна смакота з грузинської кухні

Поєднання продуктів незвичне, але дуже вдале

Грузинська кухня — неймовірна. Вона містить цікаві поєднання продуктів, спецій і зелені. Її смаки — пряні, багаті. Ми розповідали, як готувати на зиму баклажани з грузинськими нотками. Тепер ділимось рецептом салату "Тбілісі".

У приготуванні немає нічого складного. Страва, про яку розповіли на порталі "Фокус", прикрасить будь-який святковий стіл.

Інгредієнти:

відварена яловичина – 300 г;

квасоля червона консервована – 1 банка;

перець болгарський – 1 великий (або по половині червоного і жовтого);

часник – 2 зубчики;

цибуля червона – 1 шт;

волоські горіхи – жменя;

кінза або петрушка – до смаку;

лимонний сік – 1-2 ст. л (в оригіналі оцет яблучний/винний);

олія оливкова – 1 ст. л;

сіль, перець, спеції — до смаку.

Спосіб приготування:

Відварену яловичину ріжемо смужками, перець — кубиками або теж смужками. Зелень миємо, обсушуємо і дрібно кришимо. Часник чистимо і пропускаємо через прес. Цибулю нарізаємо півкільцями, складаємо в миску і заливаємо крутим окропом на 10 хвилин. Горіхи трохи підсмажуємо на сухій сковорідці. Коли охолонуть, дрібно рубаємо. Усі інгредієнти змішуємо, солимо, перчимо, до смаку додаємо спеції. Заправляємо все оливковою олією і лимонним соком, перемішуємо.

Салат виходить дуже ситним та смачним. Страва легко стане прикрасою будь-якого столу, просто як закусочні рибні рулетики з лаваша.