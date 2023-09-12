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Салат, який гості з’їдять разом з мискою: нереальна смакота з грузинської кухні

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Чудова страва родом із Сакартвело
Чудова страва родом із Сакартвело. Фото Ням-ням за 5 хвилин

Поєднання продуктів незвичне, але дуже вдале

Грузинська кухня — неймовірна. Вона містить цікаві поєднання продуктів, спецій і зелені. Її смаки — пряні, багаті. Ми розповідали, як готувати на зиму баклажани з грузинськими нотками. Тепер ділимось рецептом салату "Тбілісі".

У приготуванні немає нічого складного. Страва, про яку розповіли на порталі "Фокус", прикрасить будь-який святковий стіл.

Інгредієнти:

  • відварена яловичина – 300 г;
  • квасоля червона консервована – 1 банка;
  • перець болгарський – 1 великий (або по половині червоного і жовтого);
  • часник – 2 зубчики;
  • цибуля червона – 1 шт;
  • волоські горіхи – жменя;
  • кінза або петрушка – до смаку;
  • лимонний сік – 1-2 ст. л (в оригіналі оцет яблучний/винний);
  • олія оливкова – 1 ст. л;
  • сіль, перець, спеції — до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Відварену яловичину ріжемо смужками, перець — кубиками або теж смужками. Зелень миємо, обсушуємо і дрібно кришимо.
  2. Часник чистимо і пропускаємо через прес. Цибулю нарізаємо півкільцями, складаємо в миску і заливаємо крутим окропом на 10 хвилин.
  3. Горіхи трохи підсмажуємо на сухій сковорідці. Коли охолонуть, дрібно рубаємо.
  4. Усі інгредієнти змішуємо, солимо, перчимо, до смаку додаємо спеції. Заправляємо все оливковою олією і лимонним соком, перемішуємо.

Салат виходить дуже ситним та смачним. Страва легко стане прикрасою будь-якого столу, просто як закусочні рибні рулетики з лаваша.

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#Рецепт #Салат #Яловичина