Салат, який гості з’їдять разом з мискою: нереальна смакота з грузинської кухні
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Поєднання продуктів незвичне, але дуже вдале
Грузинська кухня — неймовірна. Вона містить цікаві поєднання продуктів, спецій і зелені. Її смаки — пряні, багаті. Ми розповідали, як готувати на зиму баклажани з грузинськими нотками. Тепер ділимось рецептом салату "Тбілісі".
У приготуванні немає нічого складного. Страва, про яку розповіли на порталі "Фокус", прикрасить будь-який святковий стіл.
Інгредієнти:
- відварена яловичина – 300 г;
- квасоля червона консервована – 1 банка;
- перець болгарський – 1 великий (або по половині червоного і жовтого);
- часник – 2 зубчики;
- цибуля червона – 1 шт;
- волоські горіхи – жменя;
- кінза або петрушка – до смаку;
- лимонний сік – 1-2 ст. л (в оригіналі оцет яблучний/винний);
- олія оливкова – 1 ст. л;
- сіль, перець, спеції — до смаку.
Спосіб приготування:
- Відварену яловичину ріжемо смужками, перець — кубиками або теж смужками. Зелень миємо, обсушуємо і дрібно кришимо.
- Часник чистимо і пропускаємо через прес. Цибулю нарізаємо півкільцями, складаємо в миску і заливаємо крутим окропом на 10 хвилин.
- Горіхи трохи підсмажуємо на сухій сковорідці. Коли охолонуть, дрібно рубаємо.
- Усі інгредієнти змішуємо, солимо, перчимо, до смаку додаємо спеції. Заправляємо все оливковою олією і лимонним соком, перемішуємо.
Салат виходить дуже ситним та смачним. Страва легко стане прикрасою будь-якого столу, просто як закусочні рибні рулетики з лаваша.