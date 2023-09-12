Забутий український рецепт: ці ароматні оладки підкорять ваше серце
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Ця страва була дуже популярною у минулому столітті
Українська кухня багата на смачні страви. Ми розповідали, як приготувати смачні та ароматні цибуляники. Ще один варіант незвичних оладок — горохляники. Вони були дуже популярними до 50-х років минулого століття.
Вони виходять дуже поживними — ідеально до сніданку чи на перекус. Рецептом поділились на порталі smachnonews.24tv.ua.
Інгредієнти:
- 1 пачка гороху (800 грамів);
- 1 склянка борошна;
- 2 цибулини;
- сіль, перець до смаку;
- 1 яйце.
Спосіб приготування:
- Відварюємо горох за інструкцією. Попередньо його слід замочити на ніч у холодній воді.
- Цибулю чистимо і нарізаємо кубиками. Обсмажуємо на розпеченій сковороді з невеликою кількістю олії.
- Горох відкидаємо на друшляк. Додаємо до нього смажену цибулю, борошно, яйце.
- Солимо та перчимо. Товкачкою або блендером доводимо до однорідної консистенції.
- Смажимо на розігрітій сковороді до скоринки з обох боків. Накривати кришкою під час приготування не треба.
Такі оладки дуже смачно подавати зі сметанкою чи грецьким йогуртом. Також можна приготувати соус на основі сметани.