Забутий український рецепт: ці ароматні оладки підкорять ваше серце

Ця страва була дуже популярною у минулому столітті

Українська кухня багата на смачні страви. Ми розповідали, як приготувати смачні та ароматні цибуляники. Ще один варіант незвичних оладок — горохляники. Вони були дуже популярними до 50-х років минулого століття.

Вони виходять дуже поживними — ідеально до сніданку чи на перекус. Рецептом поділились на порталі smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

1 пачка гороху (800 грамів);

1 склянка борошна;

2 цибулини;

сіль, перець до смаку;

1 яйце.

Спосіб приготування:

Відварюємо горох за інструкцією. Попередньо його слід замочити на ніч у холодній воді. Цибулю чистимо і нарізаємо кубиками. Обсмажуємо на розпеченій сковороді з невеликою кількістю олії. Горох відкидаємо на друшляк. Додаємо до нього смажену цибулю, борошно, яйце. Солимо та перчимо. Товкачкою або блендером доводимо до однорідної консистенції. Смажимо на розігрітій сковороді до скоринки з обох боків. Накривати кришкою під час приготування не треба.

Такі оладки дуже смачно подавати зі сметанкою чи грецьким йогуртом. Також можна приготувати соус на основі сметани.