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Забутий український рецепт: ці ароматні оладки підкорять ваше серце

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудова страва, щоб урізноманітнити раціон
Чудова страва, щоб урізноманітнити раціон. Фото food.obozrevatel.com

Ця страва була дуже популярною у минулому столітті

Українська кухня багата на смачні страви. Ми розповідали, як приготувати смачні та ароматні цибуляники. Ще один варіант незвичних оладок — горохляники. Вони були дуже популярними до 50-х років минулого століття.

Вони виходять дуже поживними — ідеально до сніданку чи на перекус. Рецептом поділились на порталі smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

  • 1 пачка гороху (800 грамів);
  • 1 склянка борошна;
  • 2 цибулини;
  • сіль, перець до смаку;
  • 1 яйце.

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо горох за інструкцією. Попередньо його слід замочити на ніч у холодній воді.
  2. Цибулю чистимо і нарізаємо кубиками. Обсмажуємо на розпеченій сковороді з невеликою кількістю олії.
  3. Горох відкидаємо на друшляк. Додаємо до нього смажену цибулю, борошно, яйце.
  4. Солимо та перчимо. Товкачкою або блендером доводимо до однорідної консистенції.
  5. Смажимо на розігрітій сковороді до скоринки з обох боків. Накривати кришкою під час приготування не треба.

Такі оладки дуже смачно подавати зі сметанкою чи грецьким йогуртом. Також можна приготувати соус на основі сметани.

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#Рецепт #Горох #Оладки