Закуска на всі випадки життя: без таких кабачків у томатній пасті не сядете обідати
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Ще один незвичайний спосіб приготувати кабачки
Кабачки – один із найпопулярніших літніх овочів. Його заготовляють на зиму в різних варіаціях: роблять овочеву ікру, готують салати та варять варення.
Сьогодні Shuba пропонує приготувати відмінну закуску на всі випадки життя – кабачки шматочками у томатному маринаді. Томатна паста додасть овочу ніжності та солодкого присмаку, а часник додасть пікантних ноток. За бажанням до рецепта можна додати запашний перчик і перець горошком. Спробуйте і ви не пошкодуєте.
Як приготувати кабачки в томатній пасті
Інгредієнти на 10 порцій:
- кабачки — 2 кг;
- паста томатна — 4 ст. л. (за бажанням кількість можна збільшити до 6-7 ложок);
- вода — 1.51.5 л;
- олія соняшникова рафінована — 3 ст. л.;
- цукор — 6 ч. л.;
- сіль — 4 ч. л.;
- часник, зубчики — 6 шт.;
- оцет 9% — 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Кабачки ретельно помийте, видаліть плодоніжки та наріжте шматочками по 0.5-1 см.
- У каструлю налийте воду, розведіть у ній томатну пасту, додайте олію, сіль, цукор і перемішайте до однорідного стану.
- В отриманий маринад складіть нарізані кабачки, на сильному вогні доведіть до кипіння, помішуючи. Коли маса закипить, зменште вогонь до середнього та готуйте 30-40 хвилин, доки кабачки не стануть м’якими.
- До кабачків додайте пропущений через прес часник, перемішайте, при необхідності додайте сіль, цукор або оцет. Варіть ще близько 2-5 хвилин.
- Банки простерилізуйте зручним способом та розкладіть у них кабачки.
- Переверніть банки, укутайте їх ковдрою та залиште до повного остигання. Потім приберіть у підвал або холодильник до зими.
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