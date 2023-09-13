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Закуска на всі випадки життя: без таких кабачків у томатній пасті не сядете обідати

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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За вами закріпиться слава досвідченого кулінара
За вами закріпиться слава досвідченого кулінара. Фото shuba.life

Ще один незвичайний спосіб приготувати кабачки

Кабачки – один із найпопулярніших літніх овочів. Його заготовляють на зиму в різних варіаціях: роблять овочеву ікру, готують салати та варять варення.

Сьогодні Shuba пропонує приготувати відмінну закуску на всі випадки життя – кабачки шматочками у томатному маринаді. Томатна паста додасть овочу ніжності та солодкого присмаку, а часник додасть пікантних ноток. За бажанням до рецепта можна додати запашний перчик і перець горошком. Спробуйте і ви не пошкодуєте.

Як приготувати кабачки в томатній пасті

Інгредієнти на 10 порцій:

  • кабачки — 2 кг;
  • паста томатна — 4 ст. л. (за бажанням кількість можна збільшити до 6-7 ложок);
  • вода — 1.51.5 л;
  • олія соняшникова рафінована — 3 ст. л.;
  • цукор — 6 ч. л.;
  • сіль — 4 ч. л.;
  • часник, зубчики — 6 шт.;
  • оцет 9% — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки ретельно помийте, видаліть плодоніжки та наріжте шматочками по 0.5-1 см.
  2. У каструлю налийте воду, розведіть у ній томатну пасту, додайте олію, сіль, цукор і перемішайте до однорідного стану.
  3. В отриманий маринад складіть нарізані кабачки, на сильному вогні доведіть до кипіння, помішуючи. Коли маса закипить, зменште вогонь до середнього та готуйте 30-40 хвилин, доки кабачки не стануть м’якими.
  4. До кабачків додайте пропущений через прес часник, перемішайте, при необхідності додайте сіль, цукор або оцет. Варіть ще близько 2-5 хвилин.
  5. Банки простерилізуйте зручним способом та розкладіть у них кабачки.
  6. Переверніть банки, укутайте їх ковдрою та залиште до повного остигання. Потім приберіть у підвал або холодильник до зими.

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