Ці сирники не підгорять і не розпадуться: ідеальний рецепт
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Маленькі хитрощі зроблять сніданок ідеальним
Домашні сирники – найкраща страва для сніданку. Готувати їх дуже просто, але не завжди сирники виходять вдалими: то розпадуться, то пригорять. Тому у кожного кулінара є свої секрети ідеальної страви.
Foodoboz для ідеальної форми радить обов’язково перетерти сир через сито. До тіста рекомендується додати кукурудзяний крохмаль — і тоді сирники вийдуть ідеальними. Спробуємо?
Як приготувати сирники
Інгредієнти:
- сир – 600 г;
- яйця – 2 шт.;
- борошно — 2 ст. л.;
- кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — щіпка;
- борошно додатково – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Сир перетріть через сито і перекладіть у миску. Додайте до нього яйця, цукор, сіль, кукурудзяний крохмаль. Усі інгредієнти перемішайте до однорідності.
- Масу, що вийшла, розділіть на однакові кульки. За допомогою склянки або чашки сформуйте красиві кульки, ножем надайте форму.
- Сирники обсмажте на олії на середньому вогні до золотистої скоринки. Переверніть, накрийте кришкою та готуйте ще 3-4 хвилини. Готові сирники викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир.
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