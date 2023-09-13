Ці сирники не підгорять і не розпадуться: ідеальний рецепт

Маленькі хитрощі зроблять сніданок ідеальним

Домашні сирники – найкраща страва для сніданку. Готувати їх дуже просто, але не завжди сирники виходять вдалими: то розпадуться, то пригорять. Тому у кожного кулінара є свої секрети ідеальної страви.

Foodoboz для ідеальної форми радить обов’язково перетерти сир через сито. До тіста рекомендується додати кукурудзяний крохмаль — і тоді сирники вийдуть ідеальними. Спробуємо?

Як приготувати сирники

Інгредієнти:

сир – 600 г;

яйця – 2 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — щіпка;

борошно додатково – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Сир перетріть через сито і перекладіть у миску. Додайте до нього яйця, цукор, сіль, кукурудзяний крохмаль. Усі інгредієнти перемішайте до однорідності. Масу, що вийшла, розділіть на однакові кульки. За допомогою склянки або чашки сформуйте красиві кульки, ножем надайте форму. Сирники обсмажте на олії на середньому вогні до золотистої скоринки. Переверніть, накрийте кришкою та готуйте ще 3-4 хвилини. Готові сирники викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир.

Подавайте сирники зі згущеним молоком за рецептом "Телеграфа ". Смачного!