Близькі з’їдять, не встигнете оком моргнути: рецепт фантастичних сирних паличок
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Більш корисна заміна магазинним закускам
Навряд чи знайдеться людина, яка не любить сирних паличок. Вони хрусткі, золотаві зовні та ніжні всередині.
Саме таку страву з "Бабусиними рецептами" ми сьогодні й приготуємо. Готуються вони швидко із простих продуктів, а результат вас здивує. Вони вийдуть набагато кориснішими, ніж ті, що продаються в ресторанах швидкого харчування. Спробуємо?
Як приготувати сирні палички
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.;
- солоний сир – 150 г;
- кефір – 250 мл;
- сода — 1 ч. л.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- петрушка – 1 пучок;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- борошно — 650 г.
Інгредієнти для соусу:
- сметана – 150 г;
- кріп – 1 ст. л.;
- часник – зубчик.
Спосіб приготування:
- У миску з кефіром додаємо соду і гасимо її.
- В іншій мисці збиваємо яйця, додаємо до них сир та кефір.
- Дрібно нарізаємо цибулю та петрушку, все викладаємо в яєчну суміш.
- Туди ж висипаємо борошно, замішуємо руками еластичне і злегка липке тісто.
- Поверхню присипаємо борошном і розгортаємо тісто в пласт завтовшки 6-7 мм. Поділяємо пласт на смужки завтовшки 4-5 см. Довгі смужки ділимо так, щоб вони поміщалися на сковороду. Забираємо зі смужок зайве борошно і викладаємо в розігріту з маслом сковороду.
- Обсмажуємо палички з боків до рум’яної скоринки на середньому вогні.
- Для приготування соусу до сметани додаємо сухий або нарізаний кріп, пропущений через часник прес, перемішуємо і подаємо з сирними паличками.
Палички можна подавати з домашнім кетчупом або майонезом за рецептом "Телеграфа". Смачного!