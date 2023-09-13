Близькі з’їдять, не встигнете оком моргнути: рецепт фантастичних сирних паличок

Більш корисна заміна магазинним закускам

Навряд чи знайдеться людина, яка не любить сирних паличок. Вони хрусткі, золотаві зовні та ніжні всередині.

Саме таку страву з "Бабусиними рецептами" ми сьогодні й приготуємо. Готуються вони швидко із простих продуктів, а результат вас здивує. Вони вийдуть набагато кориснішими, ніж ті, що продаються в ресторанах швидкого харчування. Спробуємо?

Як приготувати сирні палички

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

солоний сир – 150 г;

кефір – 250 мл;

сода — 1 ч. л.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

петрушка – 1 пучок;

сіль — 0,5 ч. л.;

борошно — 650 г.

Інгредієнти для соусу:

сметана – 150 г;

кріп – 1 ст. л.;

часник – зубчик.

Спосіб приготування:

У миску з кефіром додаємо соду і гасимо її. В іншій мисці збиваємо яйця, додаємо до них сир та кефір. Дрібно нарізаємо цибулю та петрушку, все викладаємо в яєчну суміш. Туди ж висипаємо борошно, замішуємо руками еластичне і злегка липке тісто. Поверхню присипаємо борошном і розгортаємо тісто в пласт завтовшки 6-7 мм. Поділяємо пласт на смужки завтовшки 4-5 см. Довгі смужки ділимо так, щоб вони поміщалися на сковороду. Забираємо зі смужок зайве борошно і викладаємо в розігріту з маслом сковороду. Обсмажуємо палички з боків до рум’яної скоринки на середньому вогні. Для приготування соусу до сметани додаємо сухий або нарізаний кріп, пропущений через часник прес, перемішуємо і подаємо з сирними паличками.

Палички можна подавати з домашнім кетчупом або майонезом за рецептом "Телеграфа". Смачного!