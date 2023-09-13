Рус

Близькі з’їдять, не встигнете оком моргнути: рецепт фантастичних сирних паличок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Такі сирні палички будете їсти як насіння
Такі сирні палички будете їсти як насіння. Фото babusyni-retsepty

Більш корисна заміна магазинним закускам

Навряд чи знайдеться людина, яка не любить сирних паличок. Вони хрусткі, золотаві зовні та ніжні всередині.

Саме таку страву з "Бабусиними рецептами" ми сьогодні й приготуємо. Готуються вони швидко із простих продуктів, а результат вас здивує. Вони вийдуть набагато кориснішими, ніж ті, що продаються в ресторанах швидкого харчування. Спробуємо?

Як приготувати сирні палички

Інгредієнти:

  • яйця – 2 шт.;
  • солоний сир – 150 г;
  • кефір – 250 мл;
  • сода — 1 ч. л.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • петрушка – 1 пучок;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • борошно — 650 г.

Інгредієнти для соусу:

  • сметана – 150 г;
  • кріп – 1 ст. л.;
  • часник – зубчик.

Спосіб приготування:

  1. У миску з кефіром додаємо соду і гасимо її.
  2. В іншій мисці збиваємо яйця, додаємо до них сир та кефір.
  3. Дрібно нарізаємо цибулю та петрушку, все викладаємо в яєчну суміш.
  4. Туди ж висипаємо борошно, замішуємо руками еластичне і злегка липке тісто.
  5. Поверхню присипаємо борошном і розгортаємо тісто в пласт завтовшки 6-7 мм. Поділяємо пласт на смужки завтовшки 4-5 см. Довгі смужки ділимо так, щоб вони поміщалися на сковороду. Забираємо зі смужок зайве борошно і викладаємо в розігріту з маслом сковороду.
  6. Обсмажуємо палички з боків до рум’яної скоринки на середньому вогні.
  7. Для приготування соусу до сметани додаємо сухий або нарізаний кріп, пропущений через часник прес, перемішуємо і подаємо з сирними паличками.

Палички можна подавати з домашнім кетчупом або майонезом за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Рецепт #Закуска #Готуємо вдома