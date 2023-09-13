Вам навіть тісто замішувати не доведеться: хитрий рецепт налисників

Вам не доведеться довго стояти біля плити

Млинці та налисники завжди були популярними українськими стравами разом з улюбленим борщем та полтавськими варениками. Нам готують їх у дитинстві, потім ми дорослішаємо та готуємо їх для своїх друзів та рідних.

Якщо дуже захотілося налисників сиром, не обов’язково годинами стояти на кухні та пекти млинці. Shuba пропонує використовувати замість млинців лаваш. Ви приготуєте ліниві смажені налисники з лаваша всього за кілька хвилин. Це вдалий варіант не тільки для швидкого сніданку, а й для перекушування в дорозі.

Як приготувати ледачі налисники з лаваша

Інгредієнти на 2 порції:

тонкий лаваш — 1 шт.;

сир 9% — 150 г;

яйця курячі — 1 шт.;

цукор — 1 ст. л.;

олія соняшникова рафінована — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Для начинки в мисці перемішуємо сир із яйцем та цукром. Аркуш лаваша розрізаємо на три частини. На кожну частину викладаємо начинку та розподіляємо по всій поверхні, трохи не доходячи до країв. Лаваш згортаємо рулетиками. У сковороді розігріваємо олію і викладаємо рулетики. Готуємо налисники на слабкому вогні під кришкою близько 15-20 хвилин. Періодично перевертаємо рулетики, щоб обсмажити з усіх боків.

Приготуйте лаваш для налисників вдома за рецептом "Телеграфа". Це просто і неймовірно швидко.