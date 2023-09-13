Смачний привіт з Італії: найкращий соус готується за цим рецептом

Італія на вашому столі

Соус робить улюблену страву ідеальною. А італійська їжа — це окрема річ, адже італійські страви ми можемо упізнати саме по соусу.

Сьогодні ми приготуємо класичний італійський соус неаполітано за рецептом Shuba. Його можна використовувати для приготування піци, всіх видів пасти, різотто з морепродуктами, рибних та м’ясних страв. Соус можна приготувати про запас і зберігати у холодильнику.

Як приготувати соус неаполітано

Інгредієнти на 10 порцій:

консервовані томати у власному соку — 1 кг;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

селера, листя — 2 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

оливкова олія — 3 ст. л.;

орегано сушене — 3 г;

чебрець, гілочка — 2 шт.;

перець запашний мелений, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Цибулю, часник, томати нарізаємо кубиками. На сковороді з олією обсмажуємо цибулю до підрум’янювання. Туди ж додаємо селеру та часник, трохи обсмажуємо. До овочів додаємо помідори, солимо, перчимо, додаємо спеції. Масу, що вийшла, томимо 25-30 хвилин на маленькому вогні. Соус повинен вийти ароматним і не різким по кислоті. Соус перетираємо через велике сито. Страва готова. За бажанням можна додати улюблені спеції (гвоздику, трохи мускатного горіха, червоного перцю та кориці) і їсти замість кетчупу.

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