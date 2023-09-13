Рус

Відбивні вийдуть соковитими та смачними: простий рецепт із трьох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Доповніть страву яблуками та насолоджуйтесь
Доповніть страву яблуками та насолоджуйтесь. Фото food.segodnya.ua

Краще рецепту ви не знайдете

Свинячі відбивні – це класика. Готувати їх легко, а страва виходить неймовірно соковитою та смачною.

М’ясо вийде ще смачніше, якщо доповнити його яблуками та твердим сиром за рецептом "Фокусу". Ця страва готується дуже швидко і лише з трьох інгредієнтів. Тож якщо до вас несподівано набігли гості або у вас мало часу на приготування обіду – цей рецепт вас обов’язково врятує.

Як приготувати свинячі відбивні з яблуками

Інгредієнти:

  • свинина — 1 кг;
  • яблука — 500 гр;
  • твердий сир – 300 гр;
  • мелений чорний перець (суміш перців), сіль — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Свинину помийте, поріжте не надто товстими скибками. Кожен шматочок трохи відбийте з двох сторін, посоліть і поперчіть.
  2. Яблука очистьте і наріжте часточками. Злегка карамелізуйте їх на рослинній олії або вершковому маслі з невеликою кількістю цукру. Для пікантності можна додати трохи кориці.
  3. М’ясо підрум’яньте на олії, щоб "запечатати" усередині шматків усі соки.
  4. Викладіть відбивні у вогнетривкий посуд або чавунну сковороду. Зверху покладіть яблука і посипте твердим натертим сиром.
  5. Запікайте страву 40 хвилин у духовці, розігрітій до 200 градусів.

Подавайте свинячі відбивні з яблуками з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Рецепт #Яблука #Готуємо вдома #Відбивні