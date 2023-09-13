Відбивні вийдуть соковитими та смачними: простий рецепт із трьох інгредієнтів
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Краще рецепту ви не знайдете
Свинячі відбивні – це класика. Готувати їх легко, а страва виходить неймовірно соковитою та смачною.
М’ясо вийде ще смачніше, якщо доповнити його яблуками та твердим сиром за рецептом "Фокусу". Ця страва готується дуже швидко і лише з трьох інгредієнтів. Тож якщо до вас несподівано набігли гості або у вас мало часу на приготування обіду – цей рецепт вас обов’язково врятує.
Як приготувати свинячі відбивні з яблуками
Інгредієнти:
- свинина — 1 кг;
- яблука — 500 гр;
- твердий сир – 300 гр;
- мелений чорний перець (суміш перців), сіль — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Свинину помийте, поріжте не надто товстими скибками. Кожен шматочок трохи відбийте з двох сторін, посоліть і поперчіть.
- Яблука очистьте і наріжте часточками. Злегка карамелізуйте їх на рослинній олії або вершковому маслі з невеликою кількістю цукру. Для пікантності можна додати трохи кориці.
- М’ясо підрум’яньте на олії, щоб "запечатати" усередині шматків усі соки.
- Викладіть відбивні у вогнетривкий посуд або чавунну сковороду. Зверху покладіть яблука і посипте твердим натертим сиром.
- Запікайте страву 40 хвилин у духовці, розігрітій до 200 градусів.
Подавайте свинячі відбивні з яблуками з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного!