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Для любителів "гарячіше": пікантний рецепт маринованих огірків із гірчицею

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Пікантності огіркам додасть гірчиця
Пікантності огіркам додасть гірчиця. Фото ukrainians.today

Без них не сядете обідати

Мариновані огірки на зиму не замінять нічого. Якщо відкрити баночку і поставити на стіл, ніхто не зможе пройти повз — обов’язково дістане огірок і похрумтить.

Цей пікантний рецепт Shuba відрізняє один цікавий елемент – це насіння гірчиці. За бажанням ви також можете додати гілочки свіжого кропу, скибочки халапеньо для гостроти, коріандр або насіння кмину.

Як приготувати мариновані огірки з гірчицею

Інгредієнти на 4 порції:

  • огірок — 1 кг;
  • гірчиця — 20 г;
  • чорна смородина, листя – 4 шт.;
  • вишня, листя — 4 шт.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • перець чорний, горошок – 8 шт.;
  • хрін — 20 г;
  • оцет — 20 мл;
  • цукор – 50 г;
  • сіль — 30 г.

Спосіб приготування:

  1. Банки стерилізуйте будь-яким зручним для вас способом.
  2. Листя смородини та вишні, лавровий лист і корінь хрону помийте, обдайте окропом і покладіть на дно банки разом із горошинами перцю.
  3. Огірки промийте і щільно покладіть у банку до зелені. Все залийте окропом і залиште на 10 хвилин. Повторіть процес двічі.
  4. Для приготування маринаду в каструлю налийте 1,5 л води. Посоліть, додайте цукор, оцет, гірчицю, доведіть до кипіння і прокип’ятіть кілька хвилин.
  5. Злийте воду з огірків і залийте гарячим маринадом. Закотіть кришкою герметично і сховайте в місце зберігання.

Такі огірочки поєднуватимуться практично з будь-якою стравою — і зі свинячими відбивними, і з картопляним салатом за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і не пошкодуєте.

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