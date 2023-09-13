Для любителів "гарячіше": пікантний рецепт маринованих огірків із гірчицею

Без них не сядете обідати

Мариновані огірки на зиму не замінять нічого. Якщо відкрити баночку і поставити на стіл, ніхто не зможе пройти повз — обов’язково дістане огірок і похрумтить.

Цей пікантний рецепт Shuba відрізняє один цікавий елемент – це насіння гірчиці. За бажанням ви також можете додати гілочки свіжого кропу, скибочки халапеньо для гостроти, коріандр або насіння кмину.

Як приготувати мариновані огірки з гірчицею

Інгредієнти на 4 порції:

огірок — 1 кг;

гірчиця — 20 г;

чорна смородина, листя – 4 шт.;

вишня, листя — 4 шт.;

лавровий лист — 2 шт.;

перець чорний, горошок – 8 шт.;

хрін — 20 г;

оцет — 20 мл;

цукор – 50 г;

сіль — 30 г.

Спосіб приготування:

Банки стерилізуйте будь-яким зручним для вас способом. Листя смородини та вишні, лавровий лист і корінь хрону помийте, обдайте окропом і покладіть на дно банки разом із горошинами перцю. Огірки промийте і щільно покладіть у банку до зелені. Все залийте окропом і залиште на 10 хвилин. Повторіть процес двічі. Для приготування маринаду в каструлю налийте 1,5 л води. Посоліть, додайте цукор, оцет, гірчицю, доведіть до кипіння і прокип’ятіть кілька хвилин. Злийте воду з огірків і залийте гарячим маринадом. Закотіть кришкою герметично і сховайте в місце зберігання.

Такі огірочки поєднуватимуться практично з будь-якою стравою — і зі свинячими відбивними, і з картопляним салатом за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і не пошкодуєте.