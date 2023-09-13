Для любителів "гарячіше": пікантний рецепт маринованих огірків із гірчицею
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Без них не сядете обідати
Мариновані огірки на зиму не замінять нічого. Якщо відкрити баночку і поставити на стіл, ніхто не зможе пройти повз — обов’язково дістане огірок і похрумтить.
Цей пікантний рецепт Shuba відрізняє один цікавий елемент – це насіння гірчиці. За бажанням ви також можете додати гілочки свіжого кропу, скибочки халапеньо для гостроти, коріандр або насіння кмину.
Як приготувати мариновані огірки з гірчицею
Інгредієнти на 4 порції:
- огірок — 1 кг;
- гірчиця — 20 г;
- чорна смородина, листя – 4 шт.;
- вишня, листя — 4 шт.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- перець чорний, горошок – 8 шт.;
- хрін — 20 г;
- оцет — 20 мл;
- цукор – 50 г;
- сіль — 30 г.
Спосіб приготування:
- Банки стерилізуйте будь-яким зручним для вас способом.
- Листя смородини та вишні, лавровий лист і корінь хрону помийте, обдайте окропом і покладіть на дно банки разом із горошинами перцю.
- Огірки промийте і щільно покладіть у банку до зелені. Все залийте окропом і залиште на 10 хвилин. Повторіть процес двічі.
- Для приготування маринаду в каструлю налийте 1,5 л води. Посоліть, додайте цукор, оцет, гірчицю, доведіть до кипіння і прокип’ятіть кілька хвилин.
- Злийте воду з огірків і залийте гарячим маринадом. Закотіть кришкою герметично і сховайте в місце зберігання.
Такі огірочки поєднуватимуться практично з будь-якою стравою — і зі свинячими відбивними, і з картопляним салатом за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і не пошкодуєте.