Потіште себе ресторанним сніданком: елементарні оладки "з секретом"

Такі оладки можна доповнити чим завгодно — і буде смачно

Якщо ви не знали, з чим і як приготувати броколі, а ситну запіканку вже готували, зверніть увагу на цей рецепт оладок. Такий сніданок буде надзвичайно корисним та смачним.

Це фантастична страва. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

броколі — 400 г;

яйце — 1 шт.;

борошно — 2-3 ст.л.;

твердий сир — 50 г;

сіль, перець;

сметана, кріп.

Спосіб приготування:

Броколі відварюємо кілька хвилин в підсоленому окропі. Орієнтуємось на м’якість овоча. Капусту розминаємо товкачкою або перебиваємо блендером. В отримане пюре додаємо яйце, тертий сир, борошно та сіль. Все ретельно вимішуємо. Повинне вийти ароматне і яскраве тісто на оладки. Розігріваємо на сковороді олію. За бажанням можна додати шматочок вершкового масла. Викладаємо оладки столовою ложкою і смажимо до золотистого кольору з обох боків. Оладки дуже ніжні, тому перевертаємо їх на сковороді обережно.

Такі оладки можна доповнити м’яким сиром, соленою рибою, авокадо чи сметаною з часником. Це буде справжній кулінарний шедевр на сніданок.