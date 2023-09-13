Потіште себе ресторанним сніданком: елементарні оладки "з секретом"
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Такі оладки можна доповнити чим завгодно — і буде смачно
Якщо ви не знали, з чим і як приготувати броколі, а ситну запіканку вже готували, зверніть увагу на цей рецепт оладок. Такий сніданок буде надзвичайно корисним та смачним.
Це фантастична страва. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- броколі — 400 г;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 2-3 ст.л.;
- твердий сир — 50 г;
- сіль, перець;
- сметана, кріп.
Спосіб приготування:
- Броколі відварюємо кілька хвилин в підсоленому окропі. Орієнтуємось на м’якість овоча.
- Капусту розминаємо товкачкою або перебиваємо блендером. В отримане пюре додаємо яйце, тертий сир, борошно та сіль.
- Все ретельно вимішуємо. Повинне вийти ароматне і яскраве тісто на оладки.
- Розігріваємо на сковороді олію. За бажанням можна додати шматочок вершкового масла.
- Викладаємо оладки столовою ложкою і смажимо до золотистого кольору з обох боків.
- Оладки дуже ніжні, тому перевертаємо їх на сковороді обережно.
Такі оладки можна доповнити м’яким сиром, соленою рибою, авокадо чи сметаною з часником. Це буде справжній кулінарний шедевр на сніданок.