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Потіште себе ресторанним сніданком: елементарні оладки "з секретом"

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Секретний інгредієнт — капуста броколі
Секретний інгредієнт — капуста броколі. Фото shuba.life

Такі оладки можна доповнити чим завгодно — і буде смачно

Якщо ви не знали, з чим і як приготувати броколі, а ситну запіканку вже готували, зверніть увагу на цей рецепт оладок. Такий сніданок буде надзвичайно корисним та смачним.

Це фантастична страва. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • броколі — 400 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 2-3 ст.л.;
  • твердий сир — 50 г;
  • сіль, перець;
  • сметана, кріп.

Спосіб приготування:

  1. Броколі відварюємо кілька хвилин в підсоленому окропі. Орієнтуємось на м’якість овоча.
  2. Капусту розминаємо товкачкою або перебиваємо блендером. В отримане пюре додаємо яйце, тертий сир, борошно та сіль.
  3. Все ретельно вимішуємо. Повинне вийти ароматне і яскраве тісто на оладки.
  4. Розігріваємо на сковороді олію. За бажанням можна додати шматочок вершкового масла.
  5. Викладаємо оладки столовою ложкою і смажимо до золотистого кольору з обох боків.
  6. Оладки дуже ніжні, тому перевертаємо їх на сковороді обережно.

Такі оладки можна доповнити м’яким сиром, соленою рибою, авокадо чи сметаною з часником. Це буде справжній кулінарний шедевр на сніданок.

Теги:
#Рецепт #Тісто #Оладки #Броколі