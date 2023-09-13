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Консервований салат із огірків, які можна зберігати вдома: взимку кожна баночка буде скарбом

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Огірочки залишаються хрумкими та соковитими
Огірочки залишаються хрумкими та соковитими. Фото Портал "Пляшка"

Дуже проста заготівля на зиму

Ми розповідали, як смачно закрити на зиму цілі огірочки. Тепер ділимось рецептом цікавого салату. Його безперечний плюс у тому, що консервацію можна зберігати просто у квартирі при кімнатній температурі.

Також такі огірочки ідеальні для будь-яких бургерів та інших бутербродів. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

  • 5 кг огірків
  • 1 кг цибулі
  • 0,5 кг солодкого перцю
  • 3 ст. л. (з гіркою) солі
  • 2,5 ст. л. цукру
  • 1/2 склянки соняшникової олії
  • 2 ст. л. оцтової есенції
  • 10 горошин чорного перцю
  • 10 горошин запашного перцю
  • зелень кропу до смаку

Спосіб приготування:

  1. Огірки миємо, обрізаємо кінчики. Якщо огірки великі, нарізаємо їх половинками кілець. Тонкі огірочки нарізаємо кружечками.
  2. Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями. Перець нарізаємо соломкою.
  3. Все викладаємо в каструлю. Додаємо сіль, цукор, обидва види перців. Перемішуємо та залишаємо на столі на 2-3 години.
  4. Ставимо каструлю на вогонь. Доводимо до кипіння і варимо на середньому вогні 15 хвилин, помішуючи.
  5. Потім додаємо олію та зелень. Через 2-3 хвилини вливаємо оцтову есенцію, перемішуємо і знімаємо з вогню.
  6. Швидко розкладаємо салат стерильні банки. Утрамбовуємо, доливаємо розсолом, закриваємо прокип’яченими кришками.

Це дуже просто та смачно. Взимку таку баночку буде дуже смачно відкрити до смаженої картопельки.

Теги:
#Рецепт #Салат #Огірки #Консервація