Консервований салат із огірків, які можна зберігати вдома: взимку кожна баночка буде скарбом
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Дуже проста заготівля на зиму
Ми розповідали, як смачно закрити на зиму цілі огірочки. Тепер ділимось рецептом цікавого салату. Його безперечний плюс у тому, що консервацію можна зберігати просто у квартирі при кімнатній температурі.
Також такі огірочки ідеальні для будь-яких бургерів та інших бутербродів. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- 5 кг огірків
- 1 кг цибулі
- 0,5 кг солодкого перцю
- 3 ст. л. (з гіркою) солі
- 2,5 ст. л. цукру
- 1/2 склянки соняшникової олії
- 2 ст. л. оцтової есенції
- 10 горошин чорного перцю
- 10 горошин запашного перцю
- зелень кропу до смаку
Спосіб приготування:
- Огірки миємо, обрізаємо кінчики. Якщо огірки великі, нарізаємо їх половинками кілець. Тонкі огірочки нарізаємо кружечками.
- Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями. Перець нарізаємо соломкою.
- Все викладаємо в каструлю. Додаємо сіль, цукор, обидва види перців. Перемішуємо та залишаємо на столі на 2-3 години.
- Ставимо каструлю на вогонь. Доводимо до кипіння і варимо на середньому вогні 15 хвилин, помішуючи.
- Потім додаємо олію та зелень. Через 2-3 хвилини вливаємо оцтову есенцію, перемішуємо і знімаємо з вогню.
- Швидко розкладаємо салат стерильні банки. Утрамбовуємо, доливаємо розсолом, закриваємо прокип’яченими кришками.
Це дуже просто та смачно. Взимку таку баночку буде дуже смачно відкрити до смаженої картопельки.