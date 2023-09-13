Консервований салат із огірків, які можна зберігати вдома: взимку кожна баночка буде скарбом

Дуже проста заготівля на зиму

Ми розповідали, як смачно закрити на зиму цілі огірочки. Тепер ділимось рецептом цікавого салату. Його безперечний плюс у тому, що консервацію можна зберігати просто у квартирі при кімнатній температурі.

Також такі огірочки ідеальні для будь-яких бургерів та інших бутербродів. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

5 кг огірків

1 кг цибулі

0,5 кг солодкого перцю

3 ст. л. (з гіркою) солі

2,5 ст. л. цукру

1/2 склянки соняшникової олії

2 ст. л. оцтової есенції

10 горошин чорного перцю

10 горошин запашного перцю

зелень кропу до смаку

Спосіб приготування:

Огірки миємо, обрізаємо кінчики. Якщо огірки великі, нарізаємо їх половинками кілець. Тонкі огірочки нарізаємо кружечками. Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями. Перець нарізаємо соломкою. Все викладаємо в каструлю. Додаємо сіль, цукор, обидва види перців. Перемішуємо та залишаємо на столі на 2-3 години. Ставимо каструлю на вогонь. Доводимо до кипіння і варимо на середньому вогні 15 хвилин, помішуючи. Потім додаємо олію та зелень. Через 2-3 хвилини вливаємо оцтову есенцію, перемішуємо і знімаємо з вогню. Швидко розкладаємо салат стерильні банки. Утрамбовуємо, доливаємо розсолом, закриваємо прокип’яченими кришками.

Це дуже просто та смачно. Взимку таку баночку буде дуже смачно відкрити до смаженої картопельки.