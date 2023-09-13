Старий бюджетний рецепт: цієї копійчаної намазки треба робити подвійну порцію — така вона смачна
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Перекус, що готується всього п’ять хвилин
Ми розповідали, як приготувати дивовижний закусочний рулет з лаваша. Тепер ділимось рецептом, який виручить, якщо перекус або бутерброди до столу потрібні дуже швидко.
Готується все просто і з доступних продуктів. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- багет – 1 шт.
- ковбасний копчений сир – 150 г.
- яйця – 3 шт.
- морква – 1-2 шт.
- часник – 3 зубчики
- майонез + сметана – 2 ст.л.
- чорний перець, сіль – до смаку
Спосіб приготування:
- Беремо багет і нарізаємо його по діагоналі. Обсмажуємо їх на сухій сковороді або вершковому маслі (за бажанням) з обох боків до хрумкої скоринки.
- Ковбасний сир натираємо на великій тертці. За бажанням його можна замінити плавленим або звичайним сиром.
- На тій же тертці натираємо зварені круто яйця. На середній або дрібній тертці натираємо сиру моркву, а також часник.
- Додаємо до намазки одну столову ложку майонезу, одну столову ложку сметани. Солимо, перчимо.
- Ретельно перемішуємо. Мастимо намазкою підсмажені шматочки батона.
За бажанням до пасти можна також можна додати шинку, рибні консерви або зелену цибулю. Хрумкий багет з такою намазкою з’їдається миттєво. Також ми розповідали, як приготувати цікавий грузинський салат.