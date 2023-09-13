Старий бюджетний рецепт: цієї копійчаної намазки треба робити подвійну порцію — така вона смачна

Перекус, що готується всього п’ять хвилин

Ми розповідали, як приготувати дивовижний закусочний рулет з лаваша. Тепер ділимось рецептом, який виручить, якщо перекус або бутерброди до столу потрібні дуже швидко.

Готується все просто і з доступних продуктів. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

багет – 1 шт.

ковбасний копчений сир – 150 г.

яйця – 3 шт.

морква – 1-2 шт.

часник – 3 зубчики

майонез + сметана – 2 ст.л.

чорний перець, сіль – до смаку

Спосіб приготування:

Беремо багет і нарізаємо його по діагоналі. Обсмажуємо їх на сухій сковороді або вершковому маслі (за бажанням) з обох боків до хрумкої скоринки. Ковбасний сир натираємо на великій тертці. За бажанням його можна замінити плавленим або звичайним сиром. На тій же тертці натираємо зварені круто яйця. На середній або дрібній тертці натираємо сиру моркву, а також часник. Додаємо до намазки одну столову ложку майонезу, одну столову ложку сметани. Солимо, перчимо. Ретельно перемішуємо. Мастимо намазкою підсмажені шматочки батона.

За бажанням до пасти можна також можна додати шинку, рибні консерви або зелену цибулю. Хрумкий багет з такою намазкою з’їдається миттєво. Також ми розповідали, як приготувати цікавий грузинський салат.