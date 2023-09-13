Замінить і торти, і шарлотку: дешевий яблучний пиріг без тіста
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Весь секрет — у смачній заливці
Важко знайти людину, яка не любила б соковиту сезонну випічку з яблуками. Особливо сьогодні, 13 вересня — адже у світі відзначають незвичайне та дуже смачне свято – День шарлотки та осінніх пирогів. Втім, якщо звичайна шарлотка вам набридла, зверніть увагу на цей рецепт пирога без тіста.
Це буквально яблука, запечені в заварному кремі. Пиріг виходить дуже ніжним, він не залишить нікого байдужим. Рецептом поділились на Ukr.Media.
Інгредієнти:
- яйця — 3 шт (130 гр);
- цукор — 75 гр;
- молоко — 90 гр;
- вершкове масло — 35 гр;
- борошно — 80 гр;
- яблука очищені — 700 гр;
- розпушувач — 5 гр;
- сіль — дрібка;
- ванільний цукор — 10 гр.
Спосіб приготування:
- Тонко нарізаємо очищені яблука. Поливаємо їх лимонним соком і добре перемішуємо. , Яйця збиваємо з цукром, ванільним цукром та дрібкою солі до пишної піни. Додаємо розтоплене вершкове масло і молоко. Продовжуємо збивати до однорідної консистенції.
- До рідких інгредієнтів додаємо борошно, змішане з розпушувачем. Замішуємо однорідне рідке тісто. З'єднуємо яблука з тістом.
- Яблука викладаємо у форму, вистелену пергаментом. За бажанням пиріг можна зверху посипати мигдалевими пелюстками.
- Випікаємо у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці. Орієнтовний час приготування: 50-60 хвилин.
- Після випікання залишаємо пиріг на деякий час у формі. Він повинен трохи охолонути та стабілізуватися.
Перед подачею пиріг посипаємо цукровою пудрою. Також ми ділились рецептом цікавого яблучного торта "Три склянки".