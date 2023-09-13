Навіщо кулінари змішують фарш з кефіром: неймовірно ледача страва на вечерю
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Навіть тісто вимішувати не потрібно
Ми розповідали, як спекти смачну запіканку з фаршу та овочів. І хоч наступний пиріг тяжіє до подібних страв, насправді його називають "лінивим біляшем" — так він нагадує на смак популярні пиріжечки з м’ясом.
Не потрібно ні замішувати тісто, ні довго стояти біля сковороди. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- Кефір – 400 мл;
- Яловичий фарш – 400 г;
- Цибуля – 80 г;
- Борошно – 300 г;
- Яйця – 3 шт.;
- Сіль – 1 ч. л. (і ще 0.5 ч. л. для начинки);
- Цукор – 1 ч. л.;
- Сода – 0.5 ч. л.;
- Соняшникова олія – 3 ст. л.;
- Помідори – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Дрібно кришимо цибулю. Обсмажуємо її на сковороді з олією.
- Коли шматочки набудуть золотистого кольору, додаємо яловичий фарш. Обсмажуємо, перемішуючи.
- Коли фарш почне віддавати воду — додаємо сіль, перець. Помішуючи, доводимо до готовності фаршу.
- В окремій мисці змішуємо кефір з розпушувачем. Додаємо порцію олії.
- Вливаємо три яйця та ретельно перемішуємо всі інгредієнти. Поступово додаємо борошно. Консистенція тіста повинна стати схожою на густу сметану.
- Пекти пиріг слід у формі з високими бортиками. Наливаємо половину тіста у форму, застелену пергаментним папером.
- Розкладаємо всю начинку поверх шару тіста. Зверху заливаємо рештою тіста.
- Зверху викладаємо попередньо нарізані помідори. Випікаємо пиріг при 180 ° C в духовці впродовж 35-40 хвилин.
Цей пиріг виходить дуже ситним та смачним. Він смачний як гарячим, так і холодним. Також ми розповідали, як приготувати цікаві овочеві оладки.