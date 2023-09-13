Навіщо кулінари змішують фарш з кефіром: неймовірно ледача страва на вечерю

Навіть тісто вимішувати не потрібно

Ми розповідали, як спекти смачну запіканку з фаршу та овочів. І хоч наступний пиріг тяжіє до подібних страв, насправді його називають "лінивим біляшем" — так він нагадує на смак популярні пиріжечки з м’ясом.

Не потрібно ні замішувати тісто, ні довго стояти біля сковороди. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

Кефір – 400 мл;

Яловичий фарш – 400 г;

Цибуля – 80 г;

Борошно – 300 г;

Яйця – 3 шт.;

Сіль – 1 ч. л. (і ще 0.5 ч. л. для начинки);

Цукор – 1 ч. л.;

Сода – 0.5 ч. л.;

Соняшникова олія – 3 ст. л.;

Помідори – 1 шт.

Спосіб приготування:

Дрібно кришимо цибулю. Обсмажуємо її на сковороді з олією. Коли шматочки набудуть золотистого кольору, додаємо яловичий фарш. Обсмажуємо, перемішуючи. Коли фарш почне віддавати воду — додаємо сіль, перець. Помішуючи, доводимо до готовності фаршу. В окремій мисці змішуємо кефір з розпушувачем. Додаємо порцію олії. Вливаємо три яйця та ретельно перемішуємо всі інгредієнти. Поступово додаємо борошно. Консистенція тіста повинна стати схожою на густу сметану. Пекти пиріг слід у формі з високими бортиками. Наливаємо половину тіста у форму, застелену пергаментним папером. Розкладаємо всю начинку поверх шару тіста. Зверху заливаємо рештою тіста. Зверху викладаємо попередньо нарізані помідори. Випікаємо пиріг при 180 ° C в духовці впродовж 35-40 хвилин.

Цей пиріг виходить дуже ситним та смачним. Він смачний як гарячим, так і холодним. Також ми розповідали, як приготувати цікаві овочеві оладки.