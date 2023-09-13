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Навіщо кулінари змішують фарш з кефіром: неймовірно ледача страва на вечерю

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Страва, яку може приготувати кожен
Страва, яку може приготувати кожен. Фото 24 канал

Навіть тісто вимішувати не потрібно

Ми розповідали, як спекти смачну запіканку з фаршу та овочів. І хоч наступний пиріг тяжіє до подібних страв, насправді його називають "лінивим біляшем" — так він нагадує на смак популярні пиріжечки з м’ясом.

Не потрібно ні замішувати тісто, ні довго стояти біля сковороди. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

  • Кефір – 400 мл;
  • Яловичий фарш – 400 г;
  • Цибуля – 80 г;
  • Борошно – 300 г;
  • Яйця – 3 шт.;
  • Сіль – 1 ч. л. (і ще 0.5 ч. л. для начинки);
  • Цукор – 1 ч. л.;
  • Сода – 0.5 ч. л.;
  • Соняшникова олія – 3 ст. л.;
  • Помідори – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Дрібно кришимо цибулю. Обсмажуємо її на сковороді з олією.
  2. Коли шматочки набудуть золотистого кольору, додаємо яловичий фарш. Обсмажуємо, перемішуючи.
  3. Коли фарш почне віддавати воду — додаємо сіль, перець. Помішуючи, доводимо до готовності фаршу.
  4. В окремій мисці змішуємо кефір з розпушувачем. Додаємо порцію олії.
  5. Вливаємо три яйця та ретельно перемішуємо всі інгредієнти. Поступово додаємо борошно. Консистенція тіста повинна стати схожою на густу сметану.
  6. Пекти пиріг слід у формі з високими бортиками. Наливаємо половину тіста у форму, застелену пергаментним папером.
  7. Розкладаємо всю начинку поверх шару тіста. Зверху заливаємо рештою тіста.
  8. Зверху викладаємо попередньо нарізані помідори. Випікаємо пиріг при 180 ° C в духовці впродовж 35-40 хвилин.

Цей пиріг виходить дуже ситним та смачним. Він смачний як гарячим, так і холодним. Також ми розповідали, як приготувати цікаві овочеві оладки.

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#Рецепт #Пиріг #Випічка #Фарш