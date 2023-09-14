Забудете про біляші і чебуреки: секретний рецепт м’ясних пиріжків
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Один інгредієнт — і ваша страва ідеальна
Що може бути краще за смачні домашні смажені пиріжки ? Їхній смак ми пам’ятаємо з дитинства. Смачні, хрусткі, з різноманітними начинками, вони й досі залишаються улюбленою стравою.
А чи можна зробити їх тісто ще хрусткішим? Так, якщо додати в тісто сметану. Такі пиріжки від "Бабушкиних рецептів" ви не забудете ніколи.
Як приготувати м’ясні пиріжки
Інгредієнти:
- соняшникова олія – 30 мл;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- відварний рис – 100 г;
- тепла вода – 250 г;
- сметана – 2 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- борошно — 400 г;
- розпушувач – 1,5 ч. л.
Спосіб приготування:
- Цибулю чистимо, нарізаємо півкільцями та викладаємо в розігріту з олією сковороду. Обсмажуємо до м’якості, додаємо фарш. Солимо м’ясо і додаємо спеції, обсмажуємо до готовності.
- Рис варимо, додаємо у фарш, все добре перемішуємо.
- Теплу воду перемішуємо зі сметаною, солимо. В отриману масу просіюємо з’єднане з розпушувачем борошно, замішуємо тісто і формуємо колобок.
- Обгортаємо тісто харчовою плівкою та залишаємо в теплі. Через 15 хвилин формуємо з тіста 10 дрібних колобків.
- Кожен колобок розкочуємо в прямокутний пласт товщиною 2-3 мм, на край викладаємо начинку і загортаємо.
- Розігріваємо сковороду з олією та обсмажуємо пиріжки до золотистої скоринки з усіх боків.
Рекомендуємо приготувати смажені пиріжки з картоплею та цибулею за рецептом "Телеграфа". Смачного.