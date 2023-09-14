Схаменетесь, коли тарілка стане порожньою: неймовірний рецепт салату з копійчаних продуктів
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Швидко, смачно та незвичайно
Найрізноманітніші салати готуються на кожній кухні практично щодня. Що може бути простіше, ніж нарізати овочі та додати смачну заправку? Така проста у приготуванні страва буде доречною і на святковий стіл, і до сімейного обіду.
"Главред" пропонує приготувати швидкий та смачний салат з буряка. Його величезний плюс у тому, що всі інгредієнти є у вас на кухні або у найближчому магазині. До того ж таку страву можна використовувати як намазку на бутерброди.
Як приготувати салат-намазку на бутерброди з буряка
Інгредієнти:
- буряк відварений — 2 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- сир твердий — 100 гр;
- цибуля зелена — 1 пучок;
- майонез — 2 ст л.;
- сіль, перець, часник — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Попередньо відварені або запечені буряки необхідно очистити та натерти на великій тертці.
- Яйця також відварити, почистити та натерти на тертці.
- Твердий сир натерти або нарізати невеликими кубиками.
- Часник необхідно очистити та пропустити через прес.
- Змішати буряк, сир, часник, яйця. В отриману суміш додати зелену цибулю, сіль майонез і перець. Все необхідно перемішати салат та подавати охолодженим до столу.
Такий салат чудово підійде для намазки на грінки чорного хліба за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь!