Схаменетесь, коли тарілка стане порожньою: неймовірний рецепт салату з копійчаних продуктів

Швидко, смачно та незвичайно

Найрізноманітніші салати готуються на кожній кухні практично щодня. Що може бути простіше, ніж нарізати овочі та додати смачну заправку? Така проста у приготуванні страва буде доречною і на святковий стіл, і до сімейного обіду.

"Главред" пропонує приготувати швидкий та смачний салат з буряка. Його величезний плюс у тому, що всі інгредієнти є у вас на кухні або у найближчому магазині. До того ж таку страву можна використовувати як намазку на бутерброди.

Як приготувати салат-намазку на бутерброди з буряка

Інгредієнти:

буряк відварений — 2 шт.;

яйця — 3 шт.;

сир твердий — 100 гр;

цибуля зелена — 1 пучок;

майонез — 2 ст л.;

сіль, перець, часник — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Попередньо відварені або запечені буряки необхідно очистити та натерти на великій тертці. Яйця також відварити, почистити та натерти на тертці. Твердий сир натерти або нарізати невеликими кубиками. Часник необхідно очистити та пропустити через прес. Змішати буряк, сир, часник, яйця. В отриману суміш додати зелену цибулю, сіль майонез і перець. Все необхідно перемішати салат та подавати охолодженим до столу.

Такий салат чудово підійде для намазки на грінки чорного хліба за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь!