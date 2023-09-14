Італія на столі: незвичайний рецепт хрустких баклажанів з салямі та сиром

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Баклажани можна приготувати багатьма способами. Якщо вже все перепробувано, приготуємо їх у неаполітанському стилі.

Нарізані скибочками та злегка обсмажені баклажани фаршируються сиром та салямі – це типова неаполітанська страва під назвою баклажани Пуластіелло. Рецепт "Фокусу" неймовірно простий, але результат вас точно вразить.

Як приготувати баклажани Пуластієлло

Інгредієнти:

3 середніх баклажани;

250 г сиру проволоне (або сулугуні);

100 г нарізаної салямі (або шинки);

оливкова олія;

рослинна олія;

борошно;

2 яйця;

сіль.

Спосіб приготування:

Сир і салямі наріжте скибочками. Баклажани помийте, наріжте не надто тонкими скибочками. Розігрійте сковороду з оливковою олією та обсмажте баклажани. Викладіть їх на паперові рушники, щоб увібрався жир. На кожну скибочку баклажана покладіть скибочку сиру і салямі, зверху накрийте іншою скибочкою овочів. Збийте яйця із сіллю. В окремій мисці підготуйте борошно. Фаршировані баклажани обваляйте з обох боків у борошні, потім у яйці. У сковороді нагрійте олію та обсмажте в ній фаршировані баклажани. Покладіть їх на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир і подавайте до столу.

На вечерю рекомендуємо приготувати запечені баклажани з пармезаном за рецептом "Телеграфа". Це класична страва середземноморської кухні.