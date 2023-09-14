Італія на столі: незвичайний рецепт хрустких баклажанів з салямі та сиром
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Баклажани можна приготувати багатьма способами. Якщо вже все перепробувано, приготуємо їх у неаполітанському стилі.
Нарізані скибочками та злегка обсмажені баклажани фаршируються сиром та салямі – це типова неаполітанська страва під назвою баклажани Пуластіелло. Рецепт "Фокусу" неймовірно простий, але результат вас точно вразить.
Як приготувати баклажани Пуластієлло
Інгредієнти:
- 3 середніх баклажани;
- 250 г сиру проволоне (або сулугуні);
- 100 г нарізаної салямі (або шинки);
- оливкова олія;
- рослинна олія;
- борошно;
- 2 яйця;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Сир і салямі наріжте скибочками.
- Баклажани помийте, наріжте не надто тонкими скибочками. Розігрійте сковороду з оливковою олією та обсмажте баклажани. Викладіть їх на паперові рушники, щоб увібрався жир.
- На кожну скибочку баклажана покладіть скибочку сиру і салямі, зверху накрийте іншою скибочкою овочів.
- Збийте яйця із сіллю. В окремій мисці підготуйте борошно.
- Фаршировані баклажани обваляйте з обох боків у борошні, потім у яйці.
- У сковороді нагрійте олію та обсмажте в ній фаршировані баклажани. Покладіть їх на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир і подавайте до столу.
На вечерю рекомендуємо приготувати запечені баклажани з пармезаном за рецептом "Телеграфа". Це класична страва середземноморської кухні.