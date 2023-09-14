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Італія на столі: незвичайний рецепт хрустких баклажанів з салямі та сиром

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Спробуйте – і результат вас вразить
Спробуйте – і результат вас вразить

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Баклажани можна приготувати багатьма способами. Якщо вже все перепробувано, приготуємо їх у неаполітанському стилі.

Нарізані скибочками та злегка обсмажені баклажани фаршируються сиром та салямі – це типова неаполітанська страва під назвою баклажани Пуластіелло. Рецепт "Фокусу" неймовірно простий, але результат вас точно вразить.

Як приготувати баклажани Пуластієлло

Інгредієнти:

  • 3 середніх баклажани;
  • 250 г сиру проволоне (або сулугуні);
  • 100 г нарізаної салямі (або шинки);
  • оливкова олія;
  • рослинна олія;
  • борошно;
  • 2 яйця;
  • сіль.

Спосіб приготування:

  1. Сир і салямі наріжте скибочками.
  2. Баклажани помийте, наріжте не надто тонкими скибочками. Розігрійте сковороду з оливковою олією та обсмажте баклажани. Викладіть їх на паперові рушники, щоб увібрався жир.
  3. На кожну скибочку баклажана покладіть скибочку сиру і салямі, зверху накрийте іншою скибочкою овочів.
  4. Збийте яйця із сіллю. В окремій мисці підготуйте борошно.
  5. Фаршировані баклажани обваляйте з обох боків у борошні, потім у яйці.
  6. У сковороді нагрійте олію та обсмажте в ній фаршировані баклажани. Покладіть їх на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир і подавайте до столу.

На вечерю рекомендуємо приготувати запечені баклажани з пармезаном за рецептом "Телеграфа". Це класична страва середземноморської кухні.

Теги:
#Італія #Рецепт #Баклажани #Готуємо вдома