Для коханого чоловіка: брутальний рецепт солодкого соусу із секретом

Коханий спочатку здивується, але попросить добавки

Ми любимо з ранку поласувати смачними оладками зі згущеним молоком або карамеллю. А що, коли сьогодні поекспериментувати та приготувати незвичайний соус на пиві?

Таким брутальним рецептом карамелі від Shuba зацікавиться навіть ваш коханий. Впевнені, така карамель із характерними оксамитовими нотками сподобається йому!

Як приготувати пивний апельсиново-карамельний соус.

Інгредієнти на 6 порцій:

пиво — 350 мл;

кардамон, зерно — 4 шт.;

апельсин, цедра – 0.5 шт.;

масло вершкове 73% — 2 ст. л.;

цукор — 1 склянка;

вершки 30% — 1 склянка;

цукор ванільний – 1 ч. л.;

сіль — 2 г.

Спосіб приготування:

Наріжте апельсинову цедру великими смужками, помістіть у каструлю. Додайте пиво, кардамон, доведіть на середньому вогні до слабкого кипіння. Помішуючи, готуйте близько 10 хвилин, доки не зменшиться об’єм. В отриману масу додайте вершкове масло та цукор. Помішуючи, готуйте 10-12 хвилин, поки суміш не стане густою та сироподібною. Для перевірки готовності соусу, можете кинути трохи карамелі в миску з холодною водою: у вас має сформуватися м’яка кулька. Якщо це не так, продовжуйте готувати. Повільно додайте вершки та готуйте близько 5 хвилин, доки соус не загусне. Зніміть з вогню, додайте ванільний цукор та сіль, ложкою дістаньте кардамон та апельсинову цедру. Коли карамель трохи охолоне, перекладіть у невелику баночку та охолодіть. Зберігати її можна до 2 тижнів.

Подавайте пивний апельсиново-карамельний соус з пишними оладками за рецептом "Телеграфа". Починайте ранок зі смачного сніданку!