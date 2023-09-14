Цей рецепт маринованого перцю проситимуть гості: вся справа в одному інгредієнті

Цей перчик не залишить вас байдужим

Маринований перець – це найсмачніша універсальна заготівля на зиму, яку дуже просто приготувати. Від такої закуски буде складно відірватися — вона ідеально підходить до улюбленого пюре або запеченої картоплі.

А маринований перець з медом та часником за рецептом "Важно знать" точно не залишить вас байдужим! Мед і часник стануть ідеальним доповненням до хрусткого овочу. Така закуска стане головною на будь-якому столі.

Як замаринувати перець з медом та часником

Інгредієнти на 5-6 півлітрових баночок:

6 кг перцю;

1 л води;

0,5 л соняшникової олії;

0,5 кг меду;

200 мл оцту;

3 ст. л. солі;

часник;

чорний перець горошком;

запашний перець;

гвоздика;

лавровий лист.

Спосіб приготування:

Перці помийте, почистьте і наріжте невеликими скибочками. В окремому посудині змішайте воду, мед, сіль та олію. Маринад поставте на вогонь. Коли він почне кипіти, додайте оцет, перемішайте і додайте частинами перець. Банки простерилізуйте зручним для вас способом, покладіть усередину по лавровому листу, 5 запашних перців, 2 гвоздики та 10 горошин перцю. Кожну порцію перцю залиште в киплячому маринаді на 1-2 хвилини, після чого закладайте їх по банках шарами, пересипаючи дрібно нарізаним часником. Банки залийте маринадом та закотіть.

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