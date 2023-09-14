Цей рецепт маринованого перцю проситимуть гості: вся справа в одному інгредієнті
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Цей перчик не залишить вас байдужим
Маринований перець – це найсмачніша універсальна заготівля на зиму, яку дуже просто приготувати. Від такої закуски буде складно відірватися — вона ідеально підходить до улюбленого пюре або запеченої картоплі.
А маринований перець з медом та часником за рецептом "Важно знать" точно не залишить вас байдужим! Мед і часник стануть ідеальним доповненням до хрусткого овочу. Така закуска стане головною на будь-якому столі.
Як замаринувати перець з медом та часником
Інгредієнти на 5-6 півлітрових баночок:
- 6 кг перцю;
- 1 л води;
- 0,5 л соняшникової олії;
- 0,5 кг меду;
- 200 мл оцту;
- 3 ст. л. солі;
- часник;
- чорний перець горошком;
- запашний перець;
- гвоздика;
- лавровий лист.
Спосіб приготування:
- Перці помийте, почистьте і наріжте невеликими скибочками.
- В окремому посудині змішайте воду, мед, сіль та олію.
- Маринад поставте на вогонь. Коли він почне кипіти, додайте оцет, перемішайте і додайте частинами перець.
- Банки простерилізуйте зручним для вас способом, покладіть усередину по лавровому листу, 5 запашних перців, 2 гвоздики та 10 горошин перцю.
- Кожну порцію перцю залиште в киплячому маринаді на 1-2 хвилини, після чого закладайте їх по банках шарами, пересипаючи дрібно нарізаним часником.
- Банки залийте маринадом та закотіть.
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