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Цей рецепт маринованого перцю проситимуть гості: вся справа в одному інгредієнті

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Усі обов’язково запитають рецепт
Усі обов’язково запитають рецепт. Фото vazhnoznat.com

Цей перчик не залишить вас байдужим

Маринований перець – це найсмачніша універсальна заготівля на зиму, яку дуже просто приготувати. Від такої закуски буде складно відірватися — вона ідеально підходить до улюбленого пюре або запеченої картоплі.

А маринований перець з медом та часником за рецептом "Важно знать" точно не залишить вас байдужим! Мед і часник стануть ідеальним доповненням до хрусткого овочу. Така закуска стане головною на будь-якому столі.

Як замаринувати перець з медом та часником

Інгредієнти на 5-6 півлітрових баночок:

  • 6 кг перцю;
  • 1 л води;
  • 0,5 л соняшникової олії;
  • 0,5 кг меду;
  • 200 мл оцту;
  • 3 ст. л. солі;
  • часник;
  • чорний перець горошком;
  • запашний перець;
  • гвоздика;
  • лавровий лист.

Спосіб приготування:

  1. Перці помийте, почистьте і наріжте невеликими скибочками.
  2. В окремому посудині змішайте воду, мед, сіль та олію.
  3. Маринад поставте на вогонь. Коли він почне кипіти, додайте оцет, перемішайте і додайте частинами перець.
  4. Банки простерилізуйте зручним для вас способом, покладіть усередину по лавровому листу, 5 запашних перців, 2 гвоздики та 10 горошин перцю.
  5. Кожну порцію перцю залиште в киплячому маринаді на 1-2 хвилини, після чого закладайте їх по банках шарами, пересипаючи дрібно нарізаним часником.
  6. Банки залийте маринадом та закотіть.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно обирати перець. Виявляється, це можна зробити за його формою.

Теги:
#Рецепт #Перець #Заготовки на зиму #Консервація #Готуємо вдома