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Вам навіть не доведеться замішувати тісто: найлінивіший рецепт пельменів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Для таких пельменів не треба навіть тісто замішувати
Для таких пельменів не треба навіть тісто замішувати. Фото shuba.life

Рецепт для тих, хто не хоче довго стояти на кухні

Багато хто з нас може згадати посиденьки в дитинстві, коли збиралася вся родина і разом ліпили пельмені. Ніжне тісто і соковитий курячий фарш – смачніше за домашні пельмені нічого не може бути!

Але що робити, якщо хочеться відчути цей смак, але не хочеться витрачати багато часу на приготування? В цьому випадку на допомогу прийде рецепт Shuba — для нього вам навіть не доведеться замішувати тісто і ліпити пельмені! Вам просто потрібно обваляти готові кульки фаршу в яйці та борошні та зварити їх. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати!

Як приготувати ліниві пельмені.

Інгредієнти на 8 порцій:

  • м’ясний фарш — 300 г;
  • цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
  • яйце куряче, велике — 1 шт.;
  • борошно — 200 г;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю помийте, почистьте і поріжте кубиками. Додайте його до фаршу, посоліть, поперчіть і добре перемішайте.
  2. З отриманого фаршу зробіть кульки та покладіть їх у крижану воду. Дістаньте їх через 2 хвилини та обваляйте у борошні.
  3. Кульки обваляйте у збитому яйці та ще раз відправте на муку.
  4. Покладіть пельмені в окріп і проваріть до готовності. Смачного!

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#Рецепт #Пельмені #Готуємо вдома