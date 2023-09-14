Вам навіть не доведеться замішувати тісто: найлінивіший рецепт пельменів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепт для тих, хто не хоче довго стояти на кухні
Багато хто з нас може згадати посиденьки в дитинстві, коли збиралася вся родина і разом ліпили пельмені. Ніжне тісто і соковитий курячий фарш – смачніше за домашні пельмені нічого не може бути!
Але що робити, якщо хочеться відчути цей смак, але не хочеться витрачати багато часу на приготування? В цьому випадку на допомогу прийде рецепт Shuba — для нього вам навіть не доведеться замішувати тісто і ліпити пельмені! Вам просто потрібно обваляти готові кульки фаршу в яйці та борошні та зварити їх. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати!
Як приготувати ліниві пельмені.
Інгредієнти на 8 порцій:
- м’ясний фарш — 300 г;
- цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
- яйце куряче, велике — 1 шт.;
- борошно — 200 г;
- сіль, чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Цибулю помийте, почистьте і поріжте кубиками. Додайте його до фаршу, посоліть, поперчіть і добре перемішайте.
- З отриманого фаршу зробіть кульки та покладіть їх у крижану воду. Дістаньте їх через 2 хвилини та обваляйте у борошні.
- Кульки обваляйте у збитому яйці та ще раз відправте на муку.
- Покладіть пельмені в окріп і проваріть до готовності. Смачного!
Рекомендуємо також приготувати пельмені з кабачками за рецептом "Телеграфа". Вони вийдуть незвичайними та смачними.