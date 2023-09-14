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Рецепт попросить кожен гість: найніжніша печінка вийде з цим інгредієнтом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Соковита та корисна страва для всієї родини
Соковита та корисна страва для всієї родини. Фото novograd.city

Мінімум інгредієнтів – максимум смаку

Печінка – дуже корисний продукт. З цього неї можна приготувати найвишуканіші страви.

А давайте сьогодні відправимо печінку до духовки разом із яблуками. Така ніжна страва за рецептом Glamour вразить усіх у самісіньке серце! Ніжну та м’яку текстуру печінки полюблять і дорослі, і діти. Таку печінку з яскравим та оригінальним смаком ідеально і для обіду, і на вечерю, і на святковий стіл.

Як приготувати печінку з яблуками

Інгредієнти:

  • 500 г курячої печінки;
  • 2 зелені тверді яблука;
  • 2 цибулини;
  • 40 г вершкового масла;
  • сіль та перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Курячу печінку ретельно промийте.
  2. Кислі або кисло-солодкі, тверді та зелені яблука помийте, наріжте пластинками.
  3. Цибулю очистьте, наріжте півкільцями.
  4. Форму для запікання змастіть маслом, духовку розігрійте до 180 градусів.
  5. На форму першим шаром викладіть цибулю, на неї — яблука і після — печінку. Посоліть, поперчіть.
  6. Повторіть шари в тій же послідовності, доки продукти не закінчаться. Зверху покладіть шматочки вершкового масла.
  7. Закрийте форму фольгою та випікайте печінку 25-30 хвилин.

Рекомендуємо приготувати печінку по-грузинськи за рецептом "Телеграфа". На його приготування ви витратите зовсім небагато часу.

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#Рецепт #Яблука #Печінка #Готуємо вдома