Рецепт попросить кожен гість: найніжніша печінка вийде з цим інгредієнтом
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Мінімум інгредієнтів – максимум смаку
Печінка – дуже корисний продукт. З цього неї можна приготувати найвишуканіші страви.
А давайте сьогодні відправимо печінку до духовки разом із яблуками. Така ніжна страва за рецептом Glamour вразить усіх у самісіньке серце! Ніжну та м’яку текстуру печінки полюблять і дорослі, і діти. Таку печінку з яскравим та оригінальним смаком ідеально і для обіду, і на вечерю, і на святковий стіл.
Як приготувати печінку з яблуками
Інгредієнти:
- 500 г курячої печінки;
- 2 зелені тверді яблука;
- 2 цибулини;
- 40 г вершкового масла;
- сіль та перець до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Курячу печінку ретельно промийте.
- Кислі або кисло-солодкі, тверді та зелені яблука помийте, наріжте пластинками.
- Цибулю очистьте, наріжте півкільцями.
- Форму для запікання змастіть маслом, духовку розігрійте до 180 градусів.
- На форму першим шаром викладіть цибулю, на неї — яблука і після — печінку. Посоліть, поперчіть.
- Повторіть шари в тій же послідовності, доки продукти не закінчаться. Зверху покладіть шматочки вершкового масла.
- Закрийте форму фольгою та випікайте печінку 25-30 хвилин.
Рекомендуємо приготувати печінку по-грузинськи за рецептом "Телеграфа". На його приготування ви витратите зовсім небагато часу.