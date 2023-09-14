Рецепт попросить кожен гість: найніжніша печінка вийде з цим інгредієнтом

Мінімум інгредієнтів – максимум смаку

Печінка – дуже корисний продукт. З цього неї можна приготувати найвишуканіші страви.

А давайте сьогодні відправимо печінку до духовки разом із яблуками. Така ніжна страва за рецептом Glamour вразить усіх у самісіньке серце! Ніжну та м’яку текстуру печінки полюблять і дорослі, і діти. Таку печінку з яскравим та оригінальним смаком ідеально і для обіду, і на вечерю, і на святковий стіл.

Як приготувати печінку з яблуками

Інгредієнти:

500 г курячої печінки;

2 зелені тверді яблука;

2 цибулини;

40 г вершкового масла;

сіль та перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Курячу печінку ретельно промийте. Кислі або кисло-солодкі, тверді та зелені яблука помийте, наріжте пластинками. Цибулю очистьте, наріжте півкільцями. Форму для запікання змастіть маслом, духовку розігрійте до 180 градусів. На форму першим шаром викладіть цибулю, на неї — яблука і після — печінку. Посоліть, поперчіть. Повторіть шари в тій же послідовності, доки продукти не закінчаться. Зверху покладіть шматочки вершкового масла. Закрийте форму фольгою та випікайте печінку 25-30 хвилин.

Рекомендуємо приготувати печінку по-грузинськи за рецептом "Телеграфа". На його приготування ви витратите зовсім небагато часу.