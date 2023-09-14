"Шаурма", але не фастфуд: цей салат ви приготуєте за лічені хвилини (відео)

Всього 15 хвилин — і страва на столі

Традиційну шаурму не обов’язково загортати у лаваш. З необхідних для цієї страви інгредієнтів можна приготувати соковитий та пікантний салат.

В основі страви від vistovvska_cooking – філе, овочі та соус. Салат можна приготувати досить швидко і просто весь процес займе у вас всього 15 хвилин. Для приголомшливого перекусу — саме те!

Як приготувати салат "Шаурма"

Інгредієнти:

куряче філе — 1 шт.;

лаваш — 1 шт.;

огірок – 1 шт.;

помідори – 1 шт.;

морква по-корейськи – 2-3 ст. л.;

листя салату.

Для соусу:

сметана – 1 ст. л.;

майонез – 1 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

часник – 1 зубчик;

перець мелений.

Спосіб приготування:

Куряче філе необхідно порізати, замаринувати в спеціях і посмажити до золотистої скоринки. Лаваш потрібно нарізати середніми квадратиками та злегка підсушити на сухій сковороді. Помідор потрібно нарізати довільно, огірок – соломкою. У тарілку викласти смажену курку, огірок та помідор, листя салату та моркву. Для приготування соусу необхідно змішати усі інгредієнти. Отриману заправку додати салат, все ретельно перемішати. "Шаурма" готова.

Лаваш для цього салату можна приготувати за рецептом "Телеграфа". Готується воно просто і без зайвої метушні.