"Шаурма", але не фастфуд: цей салат ви приготуєте за лічені хвилини (відео)
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Всього 15 хвилин — і страва на столі
Традиційну шаурму не обов’язково загортати у лаваш. З необхідних для цієї страви інгредієнтів можна приготувати соковитий та пікантний салат.
В основі страви від vistovvska_cooking – філе, овочі та соус. Салат можна приготувати досить швидко і просто весь процес займе у вас всього 15 хвилин. Для приголомшливого перекусу — саме те!
Як приготувати салат "Шаурма"
Інгредієнти:
- куряче філе — 1 шт.;
- лаваш — 1 шт.;
- огірок – 1 шт.;
- помідори – 1 шт.;
- морква по-корейськи – 2-3 ст. л.;
- листя салату.
Для соусу:
- сметана – 1 ст. л.;
- майонез – 1 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- часник – 1 зубчик;
- перець мелений.
Спосіб приготування:
- Куряче філе необхідно порізати, замаринувати в спеціях і посмажити до золотистої скоринки.
- Лаваш потрібно нарізати середніми квадратиками та злегка підсушити на сухій сковороді.
- Помідор потрібно нарізати довільно, огірок – соломкою.
- У тарілку викласти смажену курку, огірок та помідор, листя салату та моркву.
- Для приготування соусу необхідно змішати усі інгредієнти. Отриману заправку додати салат, все ретельно перемішати. "Шаурма" готова.
Лаваш для цього салату можна приготувати за рецептом "Телеграфа". Готується воно просто і без зайвої метушні.