Найкраща сезонна закуска: рецепт намазки, яка буде в холодильнику до морозів

Приготувати таку намазку можна за хвилини

Що тільки ми не робили з кабачками! Ми готували їх по-французьки, із задоволенням снідали кабачковими оладками та навіть робили з цього овочу пельмені!

Сьогодні ми спробуємо ще одну фантастичну страву — кабачкову намазку за рецептом Shuba. Це чудовий варіант, коли не хочеться важких майонезних закусок та салатів. Готується вона просто з доступних продуктів, а результат вас просто вразить. Спробуємо?

Як приготувати кабачкову намазку

Інгредієнти на 4 порції:

кабачки — 450 г;

томати — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник, зубчики – 1 шт.;

морква – 1 г;

зелень — 40 г;

плавлений сир — 2 шт.;

олія соняшникова — 25 г;

тостовий хліб — 4 шт.;

сіль, перець чорний мелений, приправа "Італійські трави" — на смак.

Спосіб приготування:

Помідор помийте і бланшуйте — для цього на 1 хвилину занурте його в окріп, потім перекладіть у холодну воду. Очистьте шкірку, наріжте м'якуш кубиками. Овочі помийте та почистьте. Кабачки наріжте кубиками. Цибулю та часник подрібніть, моркву натріть на великій тертці, а зелень подрібніть. На середньому вогні в сковороді розігрійте олію. Додайте до нього цибулю, часник та моркву, обсмажуйте 5 хвилин до м’якості. Додайте до овочів кабачки та смажте 8-10 хвилин помішуючи. Туди додайте помідор, накрийте кришкою, зменште вогонь і тушкуйте ще пару хвилин. Плавлені сирки натріть на тертці та додайте до овочевого пюре. Приправте до смаку, додайте зелень і перемішайте. Хліб підсмажте на сухій сковороді та змастіть кабачковою намазкою. При подачі прикрасьте зеленню.

Рекомендуємо спробувати кабачкову ікру за рецептом "Телеграфа". Простіше рецепту ви не знайдете!