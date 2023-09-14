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Найкраща сезонна закуска: рецепт намазки, яка буде в холодильнику до морозів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Корисна страва з бюджетних продуктів
Корисна страва з бюджетних продуктів. Фото shuba.life

Приготувати таку намазку можна за хвилини

Що тільки ми не робили з кабачками! Ми готували їх по-французьки, із задоволенням снідали кабачковими оладками та навіть робили з цього овочу пельмені!

Сьогодні ми спробуємо ще одну фантастичну страву — кабачкову намазку за рецептом Shuba. Це чудовий варіант, коли не хочеться важких майонезних закусок та салатів. Готується вона просто з доступних продуктів, а результат вас просто вразить. Спробуємо?

Як приготувати кабачкову намазку

Інгредієнти на 4 порції:

  • кабачки — 450 г;
  • томати — 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • часник, зубчики – 1 шт.;
  • морква – 1 г;
  • зелень — 40 г;
  • плавлений сир — 2 шт.;
  • олія соняшникова — 25 г;
  • тостовий хліб — 4 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений, приправа "Італійські трави" — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Помідор помийте і бланшуйте — для цього на 1 хвилину занурте його в окріп, потім перекладіть у холодну воду. Очистьте шкірку, наріжте м'якуш кубиками.
  2. Овочі помийте та почистьте. Кабачки наріжте кубиками. Цибулю та часник подрібніть, моркву натріть на великій тертці, а зелень подрібніть.
  3. На середньому вогні в сковороді розігрійте олію. Додайте до нього цибулю, часник та моркву, обсмажуйте 5 хвилин до м’якості.
  4. Додайте до овочів кабачки та смажте 8-10 хвилин помішуючи. Туди додайте помідор, накрийте кришкою, зменште вогонь і тушкуйте ще пару хвилин.
  5. Плавлені сирки натріть на тертці та додайте до овочевого пюре. Приправте до смаку, додайте зелень і перемішайте.
  6. Хліб підсмажте на сухій сковороді та змастіть кабачковою намазкою. При подачі прикрасьте зеленню.

Рекомендуємо спробувати кабачкову ікру за рецептом "Телеграфа". Простіше рецепту ви не знайдете!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Закуска #Готуємо вдома #намазка