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Всього п’ять хвилин — і готово: диво-рецепт турецької аджики, який вас здивує

Автор
Марія Дума Марія Дума
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В таку аджику прийнято вмочати хліб
В таку аджику прийнято вмочати хліб. Фото shuba.life

Пікантна східна закуска

У нас традиційно аджику готують великими партіями — щоб закрити на зиму. У неї кладуть багато овочів, так, щоб вийшов густий соус.

Та на сході, звідки і слово, і концепція страви родом, аджику готують зовсім інакше. Рецептом турецької аджики поділились на порталі SHUBA. На нашу вона подібна хіба що червоним кольором і трошки назвою: турки називають цю страву "аджук".

Інгредієнти:

  • Волоські горіхи — 1/2 склянки
  • Паста томатна — 1 ст. л.
  • Перцева паста — 2 ст. л.
  • Часник, зубчики — 2 шт.
  • Паприка мелена — 1 ч. л.
  • Зіра — 1 ч. л.
  • Перець чорний мелений — 1/2 ч. л.
  • Перець червоний мелений — 1 ч. л.
  • Сушений чебрець — 1 ч. л.
  • Сіль — 1 ч. л.
  • Олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Горіхи подрібнюємо. Перекручуємо на м’ясорубку, нарізаємо або розминаємо качалкою — неважливо.
  2. Часник чистимо. Пропускаємо його через прес.
  3. Горіхи та часник складаємо у блендер. Додаємо всі інші інгредієнти, швидко все змішуємо. Не перебиваємо в "кашу" — горіхи повинні зберегти структуру.

Отриманий густий соус можна кілька днів зберігати в холодильнику. Також ми ділились рецептом популярного турецького соусу — "Хайдарі".

Теги:
#Рецепт #Соус #аджика