Всього п’ять хвилин — і готово: диво-рецепт турецької аджики, який вас здивує
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Пікантна східна закуска
У нас традиційно аджику готують великими партіями — щоб закрити на зиму. У неї кладуть багато овочів, так, щоб вийшов густий соус.
Та на сході, звідки і слово, і концепція страви родом, аджику готують зовсім інакше. Рецептом турецької аджики поділились на порталі SHUBA. На нашу вона подібна хіба що червоним кольором і трошки назвою: турки називають цю страву "аджук".
Інгредієнти:
- Волоські горіхи — 1/2 склянки
- Паста томатна — 1 ст. л.
- Перцева паста — 2 ст. л.
- Часник, зубчики — 2 шт.
- Паприка мелена — 1 ч. л.
- Зіра — 1 ч. л.
- Перець чорний мелений — 1/2 ч. л.
- Перець червоний мелений — 1 ч. л.
- Сушений чебрець — 1 ч. л.
- Сіль — 1 ч. л.
- Олія — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Горіхи подрібнюємо. Перекручуємо на м’ясорубку, нарізаємо або розминаємо качалкою — неважливо.
- Часник чистимо. Пропускаємо його через прес.
- Горіхи та часник складаємо у блендер. Додаємо всі інші інгредієнти, швидко все змішуємо. Не перебиваємо в "кашу" — горіхи повинні зберегти структуру.
Отриманий густий соус можна кілька днів зберігати в холодильнику. Також ми ділились рецептом популярного турецького соусу — "Хайдарі".