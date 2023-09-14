Всього п’ять хвилин — і готово: диво-рецепт турецької аджики, який вас здивує

Пікантна східна закуска

У нас традиційно аджику готують великими партіями — щоб закрити на зиму. У неї кладуть багато овочів, так, щоб вийшов густий соус.

Та на сході, звідки і слово, і концепція страви родом, аджику готують зовсім інакше. Рецептом турецької аджики поділились на порталі SHUBA. На нашу вона подібна хіба що червоним кольором і трошки назвою: турки називають цю страву "аджук".

Інгредієнти:

Волоські горіхи — 1/2 склянки

Паста томатна — 1 ст. л.

Перцева паста — 2 ст. л.

Часник, зубчики — 2 шт.

Паприка мелена — 1 ч. л.

Зіра — 1 ч. л.

Перець чорний мелений — 1/2 ч. л.

Перець червоний мелений — 1 ч. л.

Сушений чебрець — 1 ч. л.

Сіль — 1 ч. л.

Олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Горіхи подрібнюємо. Перекручуємо на м’ясорубку, нарізаємо або розминаємо качалкою — неважливо. Часник чистимо. Пропускаємо його через прес. Горіхи та часник складаємо у блендер. Додаємо всі інші інгредієнти, швидко все змішуємо. Не перебиваємо в "кашу" — горіхи повинні зберегти структуру.

Отриманий густий соус можна кілька днів зберігати в холодильнику. Також ми ділились рецептом популярного турецького соусу — "Хайдарі".