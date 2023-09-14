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Цей рецепт змусить вас забути про магазинну ковбасу: фантастично смачна домашня заготівля з курки

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Це розкішна альтернатива магазинній ковбасі Новина оновлена 14 вересня 2023, 14:16
Це розкішна альтернатива магазинній ковбасі. Фото "Школа життя"

Ідеальна для сніданку та на бутерброди

Ми розповідали, як смачно запекти м’ясо. Ще один продукт, без якого не обходиться жодна нарізка — ковбаса. Мало хто знає, та її можна приготувати вдома, і це зовсім нескладно.

Рецептом поділились на порталі "Школа Життя". Ковбаска готується з курятини, просто нарізається. Виходить набагато смачніше, ніж магазинні ковбаси.

Інгредієнти:

  • Курячі стегенця – близько 1 кг. (У мене 4 шт.)
  • Сіль – 1 ч.л.
  • Солодка паприка – 1,5 ч.л.
  • Чорний перець
  • Свіжо мелений коріандр – 0,5 ч.л.
  • Сушений часник – 1 ч.л.
  • Вода – 0,5 л. (Для бульйону)

Спосіб приготування:

  1. Відокремлюємо м’ясо від кісток на курячих стегнах. М’ясо пропускаємо через м’ясорубку, а кістки відправляємо в каструлю.
  2. З кісток варимо курячий бульйон. Чекаємо, поки повністю охолоне.
  3. До м’яса додаємо солодку паприку, мелений коріандр, сухий часник. Солимо, перчимо і все перемішуємо.
  4. У готовий фарш вливаємо остиглий бульйон. Перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою і прибираємо в холодильник. Там заготовка повинна простояти 6-7 годин.
  5. Потім викладаємо фарш на розрізаний рукав для запікання. Загортаємо у форму "цукерки", та зав’язуємо кулінарними нитками з двох боків.
  6. Випікаємо ковбасу в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці. Готуємо 1 годину, тоді знімаємо рукав і знову запікаємо до скоринки.

Коли ковбаса охолоне повністю, її можна нарізати. Вона чудово тримає форму. Ковбаску можна їсти не лише з бутербродами, а й класти на домашню піцу.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Курятина #Ковбаса