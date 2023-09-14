Цей рецепт змусить вас забути про магазинну ковбасу: фантастично смачна домашня заготівля з курки

Ідеальна для сніданку та на бутерброди

Ми розповідали, як смачно запекти м’ясо. Ще один продукт, без якого не обходиться жодна нарізка — ковбаса. Мало хто знає, та її можна приготувати вдома, і це зовсім нескладно.

Рецептом поділились на порталі "Школа Життя". Ковбаска готується з курятини, просто нарізається. Виходить набагато смачніше, ніж магазинні ковбаси.

Інгредієнти:

Курячі стегенця – близько 1 кг. (У мене 4 шт.)

Сіль – 1 ч.л.

Солодка паприка – 1,5 ч.л.

Чорний перець

Свіжо мелений коріандр – 0,5 ч.л.

Сушений часник – 1 ч.л.

Вода – 0,5 л. (Для бульйону)

Спосіб приготування:

Відокремлюємо м’ясо від кісток на курячих стегнах. М’ясо пропускаємо через м’ясорубку, а кістки відправляємо в каструлю. З кісток варимо курячий бульйон. Чекаємо, поки повністю охолоне. До м’яса додаємо солодку паприку, мелений коріандр, сухий часник. Солимо, перчимо і все перемішуємо. У готовий фарш вливаємо остиглий бульйон. Перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою і прибираємо в холодильник. Там заготовка повинна простояти 6-7 годин. Потім викладаємо фарш на розрізаний рукав для запікання. Загортаємо у форму "цукерки", та зав’язуємо кулінарними нитками з двох боків. Випікаємо ковбасу в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці. Готуємо 1 годину, тоді знімаємо рукав і знову запікаємо до скоринки.

Коли ковбаса охолоне повністю, її можна нарізати. Вона чудово тримає форму. Ковбаску можна їсти не лише з бутербродами, а й класти на домашню піцу.