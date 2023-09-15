Святкуємо єврейський Новий рік: традиційний рецепт єврейського хліба на Рош ха-Шана

Здивуйте близьких традиційним святковим хлібом хала

У період з 12 по 19 вересня юдеї святкують Рош ха-Шан — це 5784 Новий рік за юдейським календарем. Попри можливу заборону, до Умані приїхали тисячі хасидів для святкування.

На честь Рош ха-Хана приготуймо халу – це традиційний єврейський хліб із здобного дріжджового тіста. Shuba розповідає, що страва символізує манну небесну, тому її часто посипають маком чи кунжутом. Плетена "кіска" означає любов, а три смужки означають істину, мир і правосуддя.

Як приготувати єврейський хліб хала

Інгредієнти на 10 порцій:

дріжджі сухі — 1 ст. л.;

тепла вода — 1.3 склянки;

сіль — 2 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

рослинна олія — 3 ст. л.;

яйця курячі — 3 шт.;

борошно пшеничне — 5 склянок;

яйце куряче, жовток — 1 шт.;

кунжут білий — до свого смаку.

Спосіб приготування:

У великій мисці змішайте дріжджі, теплу воду, цукор і сіль, додайте олію, яйця і борошно. Замісити руками густе тісто. Покладіть його на присипану борошном поверхню і місіть 8-10 хвилин. Тісто покладіть у змащену маслом миску, змастіть олією верх тіста, накрийте чистим кухонним рушником і залиште на 1 годину в теплому місці без протягів. Тісто покладіть на злегка всипану борошном поверхню і вимішуйте протягом 5 хвилин. Розділіть тісто на 6 рівних частин, 3 їх відкладіть. З тих, що залишилися, сформуйте 3 смужки довжиною близько 20 см. Отримані смужки викладіть поруч із посипаною борошном поверхні та з’єднайте верхні кінці разом. Сплетіть смужки та з’єднайте нижні кінці разом. Плетену заготівлю покладіть на змащене маслом деко. Ті ж кроки повторіть для 3 шматків тіста, що залишилися — у вас має вийти два хліба. Накрийте їх та дайте піднятися у теплому місці без протягів протягом 30 хвилин. Отриману халу змастіть збитим яєчним жовтком і за бажання посипте кунжутом (маком). Халу випікайте за температури 190 градусів протягом 40 хвилин. Дайте охолонути та подавайте.

Насолоджуйтесь халою разом з кавою по-єврейськи за рецептом "Телеграфа". Смачного!