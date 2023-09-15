Святкуємо єврейський Новий рік: традиційний рецепт єврейського хліба на Рош ха-Шана
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Здивуйте близьких традиційним святковим хлібом хала
У період з 12 по 19 вересня юдеї святкують Рош ха-Шан — це 5784 Новий рік за юдейським календарем. Попри можливу заборону, до Умані приїхали тисячі хасидів для святкування.
На честь Рош ха-Хана приготуймо халу – це традиційний єврейський хліб із здобного дріжджового тіста. Shuba розповідає, що страва символізує манну небесну, тому її часто посипають маком чи кунжутом. Плетена "кіска" означає любов, а три смужки означають істину, мир і правосуддя.
Як приготувати єврейський хліб хала
Інгредієнти на 10 порцій:
- дріжджі сухі — 1 ст. л.;
- тепла вода — 1.3 склянки;
- сіль — 2 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- рослинна олія — 3 ст. л.;
- яйця курячі — 3 шт.;
- борошно пшеничне — 5 склянок;
- яйце куряче, жовток — 1 шт.;
- кунжут білий — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- У великій мисці змішайте дріжджі, теплу воду, цукор і сіль, додайте олію, яйця і борошно. Замісити руками густе тісто. Покладіть його на присипану борошном поверхню і місіть 8-10 хвилин.
- Тісто покладіть у змащену маслом миску, змастіть олією верх тіста, накрийте чистим кухонним рушником і залиште на 1 годину в теплому місці без протягів.
- Тісто покладіть на злегка всипану борошном поверхню і вимішуйте протягом 5 хвилин. Розділіть тісто на 6 рівних частин, 3 їх відкладіть. З тих, що залишилися, сформуйте 3 смужки довжиною близько 20 см.
- Отримані смужки викладіть поруч із посипаною борошном поверхні та з’єднайте верхні кінці разом. Сплетіть смужки та з’єднайте нижні кінці разом. Плетену заготівлю покладіть на змащене маслом деко.
- Ті ж кроки повторіть для 3 шматків тіста, що залишилися — у вас має вийти два хліба. Накрийте їх та дайте піднятися у теплому місці без протягів протягом 30 хвилин.
- Отриману халу змастіть збитим яєчним жовтком і за бажання посипте кунжутом (маком).
- Халу випікайте за температури 190 градусів протягом 40 хвилин. Дайте охолонути та подавайте.
Насолоджуйтесь халою разом з кавою по-єврейськи за рецептом "Телеграфа". Смачного!