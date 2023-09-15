Простіше тільки лежати на дивані: найлінивіший рецепт смажених пиріжків

Приготувати ці пиріжки неймовірно просто

Смажені пиріжки – українська страва, якою люблять перекусити чи поласувати на сімейний обід. Встояти перед цим ароматом та смаком дуже складно, тому вони зникають із тарілок ще теплими.

Сьогодні ми разом з "Ідеями для завтраку та вечірі" пропонуємо приготувати найледачіші смажені пиріжки. Приготування страви схоже на випічку оладок, але результат дещо відрізняється. Начинка із зеленої цибулі та яйця робить їх схожими на справжні пиріжки.

Як приготувати смажені пиріжки з зеленою цибулею та яйцем.

Інгредієнти:

кефір – 2 склянки кімнатної температури;

сода – 1 чайна ложка без гірки;

яйце – 6 шт.;

борошно — 3 склянки;

зелена цибуля – 150 г;

сіль, спеції – на свій смак.

Спосіб приготування:

Відварюємо 5 яєць, нарізаємо їх. Цибулю дрібно шаткуємо. Кефір добре перемішуємо із содою. В масу додаємо 1 яйце та 1 чайну ложку солі. Ще раз все перемішуємо і додаємо три склянки борошна, що просіює. Замішуємо тісто. У тісто додаємо яйця та зелену цибулю, знову все добре перемішуємо. Тісто викладаємо на сковороду ложкою або мішком кондитерським і обсмажуємо з двох сторін до рум’яної скоринки. Ледачі пиріжки готові.

Спробуйте також приготувати ліниві пиріжки з капустою за рецептом "Телеграфа ". Ви отримаєте безліч компліментів від близьких.