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Не тільки гарнір: як із картоплі приготувати фантастичне варення

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Це варення — чудовий спосіб зберегти смак літа
Це варення — чудовий спосіб зберегти смак літа. Фото tsn.ua

Найоригінальніше поєднання смаків у банку

Улюблене варення – це чудовий спосіб зберегти смак та аромат літа для себе та своєї родини. Кульбаби та кабачки вже стали звичними інгредієнтами для варення, а от варенням з картоплі ми ще не звикли.

Рецептом таких незвичайних ласощів поділилися на сайті "ТСН". Така смакота вразить вас своєю оригінальністю та незвичайним поєднанням смаків.

Як приготувати варення з картоплі

Інгредієнти:

  • 330 грамів картоплі;
  • 250 г цукру;
  • 10 г ванільного цукру;
  • 80 г води;
  • 20 мілілітрів рому (можна замінити коньяком);
  • 1 ч. л. меленого імбиру;
  • 1 ч. л. меленої кориці;
  • 1 ч. л. меленого мускатного горіха;
  • 1 ч. л. меленої гвоздики.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю помити, почистити та відварити до готовності. Гарячу картоплю ретельно розтерти у пюре.
  2. Для приготування сиропу цукру необхідно розчинити у воді, поставити на вогонь і довести до кипіння. До сиропу, що закипів, потрібно картопляне пюре, спеції, ванільний цукор, після чого необхідно зробити вогонь мінімальним і варити, помішуючи, ще близько 15 хвилин.
  3. Далі потрібно додати ром і за хвилину зняти варення з вогню.
  4. Готове варення потрібно перекласти в стерилізовані баночки, закрутити кришками, дати охолонути та відправити в місце зберігання.

Рекомендуємо приготувати варення зі слив по-кавказьки за рецептом "Телеграфа". Заради нього ви скупите всі сливи у місті.

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