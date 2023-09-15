Не тільки гарнір: як із картоплі приготувати фантастичне варення

Найоригінальніше поєднання смаків у банку

Улюблене варення – це чудовий спосіб зберегти смак та аромат літа для себе та своєї родини. Кульбаби та кабачки вже стали звичними інгредієнтами для варення, а от варенням з картоплі ми ще не звикли.

Рецептом таких незвичайних ласощів поділилися на сайті "ТСН". Така смакота вразить вас своєю оригінальністю та незвичайним поєднанням смаків.

Як приготувати варення з картоплі

Інгредієнти:

330 грамів картоплі;

250 г цукру;

10 г ванільного цукру;

80 г води;

20 мілілітрів рому (можна замінити коньяком);

1 ч. л. меленого імбиру;

1 ч. л. меленої кориці;

1 ч. л. меленого мускатного горіха;

1 ч. л. меленої гвоздики.

Спосіб приготування:

Картоплю помити, почистити та відварити до готовності. Гарячу картоплю ретельно розтерти у пюре. Для приготування сиропу цукру необхідно розчинити у воді, поставити на вогонь і довести до кипіння. До сиропу, що закипів, потрібно картопляне пюре, спеції, ванільний цукор, після чого необхідно зробити вогонь мінімальним і варити, помішуючи, ще близько 15 хвилин. Далі потрібно додати ром і за хвилину зняти варення з вогню. Готове варення потрібно перекласти в стерилізовані баночки, закрутити кришками, дати охолонути та відправити в місце зберігання.

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