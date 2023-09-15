Не тільки гарнір: як із картоплі приготувати фантастичне варення
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Найоригінальніше поєднання смаків у банку
Улюблене варення – це чудовий спосіб зберегти смак та аромат літа для себе та своєї родини. Кульбаби та кабачки вже стали звичними інгредієнтами для варення, а от варенням з картоплі ми ще не звикли.
Рецептом таких незвичайних ласощів поділилися на сайті "ТСН". Така смакота вразить вас своєю оригінальністю та незвичайним поєднанням смаків.
Як приготувати варення з картоплі
Інгредієнти:
- 330 грамів картоплі;
- 250 г цукру;
- 10 г ванільного цукру;
- 80 г води;
- 20 мілілітрів рому (можна замінити коньяком);
- 1 ч. л. меленого імбиру;
- 1 ч. л. меленої кориці;
- 1 ч. л. меленого мускатного горіха;
- 1 ч. л. меленої гвоздики.
Спосіб приготування:
- Картоплю помити, почистити та відварити до готовності. Гарячу картоплю ретельно розтерти у пюре.
- Для приготування сиропу цукру необхідно розчинити у воді, поставити на вогонь і довести до кипіння. До сиропу, що закипів, потрібно картопляне пюре, спеції, ванільний цукор, після чого необхідно зробити вогонь мінімальним і варити, помішуючи, ще близько 15 хвилин.
- Далі потрібно додати ром і за хвилину зняти варення з вогню.
- Готове варення потрібно перекласти в стерилізовані баночки, закрутити кришками, дати охолонути та відправити в місце зберігання.
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