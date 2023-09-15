Рус

Вам навіть не доведеться використовувати каструлю: хитрий рецепт приготування плову

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Цей рецепт приготування плову набагато простіше класичного. Новина оновлена 15 вересня 2023, 11:16
Цей рецепт приготування плову набагато простіше класичного.. Фото smak.ua

Ви здивуєтеся, як це просто та легко

Плов – смачна східна страва, яка залишилася в українській кухні назавжди. Цю страву можна подавати як на святковий стіл, так і на сімейний обід. Ми часто готуємо плов по-різному: традиційним способом – у казані на відкритому багатті, або вдома, у каструлі.

Однак приготування звичайного плову в котлі та каструлі досить довгий і трудомісткий процес. Щоб заощадити час та нагодувати всю сім’ю смачною стравою, спробуйте приготувати цей швидкий плов у пакеті за рецептом Ukr.Media. Він вийде дуже смачним і не поступиться класичним рецептом.

Як приготувати швидкий плов у пакеті

Інгредієнти:

  • рис — 300 г;
  • гриби — 200 г;
  • курячий бульйон – 250 мл;
  • вершки – 300 мл;
  • сіль — 5 г;
  • чорний перець – 5 г;
  • курячі гомілки — 6 шт.;
  • сіль — 5 г;
  • чорний перець – 5 г;
  • солодка паприка — 5 г;
  • куркума — 5 г.

Спосіб приготування:

  1. Курячі гомілки промийте, обсушіть і помістіть у пакет для запікання. Гриби помийте та наріжте довільними шматочками.
  2. Рис, гриби, спеції, олії, вершки та курячий бульйон додайте до м’яса. Добре розмішайте всі інгредієнти та помістіть на деко.
  3. Відправте страву в розігріту до 180 градусів в духовку на 40 хвилин.

Раніше ми розповідали, чи потрібно мити рис перед приготуванням плову. Ці хитрощі спростять вам життя.

Теги:
#Рецепт #Готуємо вдома #Плов