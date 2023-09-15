Вам навіть не доведеться використовувати каструлю: хитрий рецепт приготування плову
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Ви здивуєтеся, як це просто та легко
Плов – смачна східна страва, яка залишилася в українській кухні назавжди. Цю страву можна подавати як на святковий стіл, так і на сімейний обід. Ми часто готуємо плов по-різному: традиційним способом – у казані на відкритому багатті, або вдома, у каструлі.
Однак приготування звичайного плову в котлі та каструлі досить довгий і трудомісткий процес. Щоб заощадити час та нагодувати всю сім’ю смачною стравою, спробуйте приготувати цей швидкий плов у пакеті за рецептом Ukr.Media. Він вийде дуже смачним і не поступиться класичним рецептом.
Як приготувати швидкий плов у пакеті
Інгредієнти:
- рис — 300 г;
- гриби — 200 г;
- курячий бульйон – 250 мл;
- вершки – 300 мл;
- сіль — 5 г;
- чорний перець – 5 г;
- курячі гомілки — 6 шт.;
- сіль — 5 г;
- чорний перець – 5 г;
- солодка паприка — 5 г;
- куркума — 5 г.
Спосіб приготування:
- Курячі гомілки промийте, обсушіть і помістіть у пакет для запікання. Гриби помийте та наріжте довільними шматочками.
- Рис, гриби, спеції, олії, вершки та курячий бульйон додайте до м’яса. Добре розмішайте всі інгредієнти та помістіть на деко.
- Відправте страву в розігріту до 180 градусів в духовку на 40 хвилин.
Раніше ми розповідали, чи потрібно мити рис перед приготуванням плову. Ці хитрощі спростять вам життя.