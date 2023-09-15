Вам навіть не доведеться використовувати каструлю: хитрий рецепт приготування плову

Ви здивуєтеся, як це просто та легко

Плов – смачна східна страва, яка залишилася в українській кухні назавжди. Цю страву можна подавати як на святковий стіл, так і на сімейний обід. Ми часто готуємо плов по-різному: традиційним способом – у казані на відкритому багатті, або вдома, у каструлі.

Однак приготування звичайного плову в котлі та каструлі досить довгий і трудомісткий процес. Щоб заощадити час та нагодувати всю сім’ю смачною стравою, спробуйте приготувати цей швидкий плов у пакеті за рецептом Ukr.Media. Він вийде дуже смачним і не поступиться класичним рецептом.

Як приготувати швидкий плов у пакеті

Інгредієнти:

рис — 300 г;

гриби — 200 г;

курячий бульйон – 250 мл;

вершки – 300 мл;

сіль — 5 г;

чорний перець – 5 г;

курячі гомілки — 6 шт.;

сіль — 5 г;

чорний перець – 5 г;

солодка паприка — 5 г;

куркума — 5 г.

Спосіб приготування:

Курячі гомілки промийте, обсушіть і помістіть у пакет для запікання. Гриби помийте та наріжте довільними шматочками. Рис, гриби, спеції, олії, вершки та курячий бульйон додайте до м’яса. Добре розмішайте всі інгредієнти та помістіть на деко. Відправте страву в розігріту до 180 градусів в духовку на 40 хвилин.

Раніше ми розповідали, чи потрібно мити рис перед приготуванням плову. Ці хитрощі спростять вам життя.