Завжди буде, що намастити на хліб: ніхто не здогадається, що закуска без м’яса

Небагато часу — і смакота на столі

Різноманітні паштети – це смачний та зручний перекус. Їх можна намастити на хрусткий багет або на чорний бородинський хліб і ласувати, коли дуже захотілося поїсти.

З паштетом від "Господиньки" у вас ніколи не виникне питання, чим перекусити. У цій смачній страві немає грама м’яса, хоча близькі про це навіть не здогадаються. Та й готувати його за лічені хвилини. Спробуємо?

Як приготувати грибний паштет

Інгредієнти:

печериці – 500 р.;

вершкове масло – 180 г;

цибуля – 2 шт.;

волоські горіхи – 40 г;

варені яйця – 2 шт.;

коньяк – 2 ст. л.;

сіль, чорний перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

У сковороді розтоплюємо вершкове масло. Викладаємо нарізану дрібними кубиками цибулю і тушкуємо на повільному вогні до м’якості. Це триватиме близько 5 хвилин. До цибулі додаємо нарізані на шматочки печериці, смажимо до готовності та повного випарювання вологи. Страву солимо, перчимо, вливаємо коньяк, ретельно все перемішуємо, за хвилину прибираємо з вогню. Охолоджуємо до кімнатної температури та перекладаємо в чашу блендера. Туди ж додаємо підсушені на сухій сковороді та подрібнені волоські горіхи, варене яйце, м’яке вершкове масло та перебиваємо все до однорідної консистенції. Готовий паштет перекладаємо в банку і прибираємо в холодильник, щоб він трохи охолонув. За бажанням додаємо нарізану зелень. Зберігаємо паштет у холодильнику не більше 5 днів.

Рекомендуємо також приготувати паштет із курячої печінки за рецептом "Телеграфа". Готується він просто з простих продуктів.