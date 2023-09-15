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Завжди буде, що намастити на хліб: ніхто не здогадається, що закуска без м’яса

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Цей грибний паштет урятує вас від голоду
Цей грибний паштет урятує вас від голоду. Фото gospodynka.com.ua

Небагато часу — і смакота на столі

Різноманітні паштети – це смачний та зручний перекус. Їх можна намастити на хрусткий багет або на чорний бородинський хліб і ласувати, коли дуже захотілося поїсти.

З паштетом від "Господиньки" у вас ніколи не виникне питання, чим перекусити. У цій смачній страві немає грама м’яса, хоча близькі про це навіть не здогадаються. Та й готувати його за лічені хвилини. Спробуємо?

Як приготувати грибний паштет

Інгредієнти:

  • печериці – 500 р.;
  • вершкове масло – 180 г;
  • цибуля – 2 шт.;
  • волоські горіхи – 40 г;
  • варені яйця – 2 шт.;
  • коньяк – 2 ст. л.;
  • сіль, чорний перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. У сковороді розтоплюємо вершкове масло. Викладаємо нарізану дрібними кубиками цибулю і тушкуємо на повільному вогні до м’якості. Це триватиме близько 5 хвилин.
  2. До цибулі додаємо нарізані на шматочки печериці, смажимо до готовності та повного випарювання вологи.
  3. Страву солимо, перчимо, вливаємо коньяк, ретельно все перемішуємо, за хвилину прибираємо з вогню. Охолоджуємо до кімнатної температури та перекладаємо в чашу блендера.
  4. Туди ж додаємо підсушені на сухій сковороді та подрібнені волоські горіхи, варене яйце, м’яке вершкове масло та перебиваємо все до однорідної консистенції.
  5. Готовий паштет перекладаємо в банку і прибираємо в холодильник, щоб він трохи охолонув. За бажанням додаємо нарізану зелень.
  6. Зберігаємо паштет у холодильнику не більше 5 днів.

Рекомендуємо також приготувати паштет із курячої печінки за рецептом "Телеграфа". Готується він просто з простих продуктів.

Теги:
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