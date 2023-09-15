Завжди буде, що намастити на хліб: ніхто не здогадається, що закуска без м’яса
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Небагато часу — і смакота на столі
Різноманітні паштети – це смачний та зручний перекус. Їх можна намастити на хрусткий багет або на чорний бородинський хліб і ласувати, коли дуже захотілося поїсти.
З паштетом від "Господиньки" у вас ніколи не виникне питання, чим перекусити. У цій смачній страві немає грама м’яса, хоча близькі про це навіть не здогадаються. Та й готувати його за лічені хвилини. Спробуємо?
Як приготувати грибний паштет
Інгредієнти:
- печериці – 500 р.;
- вершкове масло – 180 г;
- цибуля – 2 шт.;
- волоські горіхи – 40 г;
- варені яйця – 2 шт.;
- коньяк – 2 ст. л.;
- сіль, чорний перець – на свій смак.
Спосіб приготування:
- У сковороді розтоплюємо вершкове масло. Викладаємо нарізану дрібними кубиками цибулю і тушкуємо на повільному вогні до м’якості. Це триватиме близько 5 хвилин.
- До цибулі додаємо нарізані на шматочки печериці, смажимо до готовності та повного випарювання вологи.
- Страву солимо, перчимо, вливаємо коньяк, ретельно все перемішуємо, за хвилину прибираємо з вогню. Охолоджуємо до кімнатної температури та перекладаємо в чашу блендера.
- Туди ж додаємо підсушені на сухій сковороді та подрібнені волоські горіхи, варене яйце, м’яке вершкове масло та перебиваємо все до однорідної консистенції.
- Готовий паштет перекладаємо в банку і прибираємо в холодильник, щоб він трохи охолонув. За бажанням додаємо нарізану зелень.
- Зберігаємо паштет у холодильнику не більше 5 днів.
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